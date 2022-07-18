Yunusemre'de çocuklar cimnastikle geleceğe hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yunusemre'de çocuklar cimnastikle geleceğe hazırlanıyor

18.07.2022 16:54
Yunusemre'de çocuklar cimnastikle geleceğe hazırlanıyor

Yunusemre Belediyespor Yaz Spor Okulu cimnastik branşına öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

Yunusemre Belediye spor Yaz Spor Okulu cimnastik branşına öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

Çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla yaz spor okulu çalışmalarına devam eden Yunusemre Belediyespor'da cimnastik branşına olan ilgi günden güne artıyor. Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi Spor Salonu'nda haftanın iki günü çalışan çocuklar, geleceğe temel cimnastik eğitimi ile en iyi şekilde hazırlanıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Cimnastik Antrenörü Esran Öten, çalışmaların çok iyi ilerlediğini belirterek, yaz spor okulu ile ahlaklı ve spor kültürüne sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Çocukların erken yaşta cimnastik eğitimi almasının önemine vurgu yapan Öten, "5-10 yaş grubunda yaz spor okulu cimnastik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımız istekli ve mutlu. Antrenmanlara severek geliyorlar. Cimnastik, her yaştan insanın yapması gereken olimpik bir spordur, sporların temelidir. Bu yüzden çocuklarımızı erken yaşta cimnastik ile buluşturmak gerekiyor. Çocuklarımızın hareket yeteneğini geliştirmesi, atletik görünüme sahip olması, spor altyapılarının güçlenmesi açısından cimnastik çok faydalı bir spor. Tüm çocuklarımızı cimnastik yaz spor okulumuza bekliyoruz. Bizlere desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA

YORUMLAR
500
Görme yetisini kaybedecek! Sosyal medyada, 'ses bombası yapımı' videosu izleyen çocuğun karışımı bomba gibi patladı Görme yetisini kaybedecek! Sosyal medyada, 'ses bombası yapımı' videosu izleyen çocuğun karışımı bomba gibi patladı Son dakika haber! Alkollü araç kullanan çocuk bisikletlinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı Son dakika haber! Alkollü araç kullanan çocuk bisikletlinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunusemre'de çocuklar cimnastikle geleceğe hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:55 KYK borcu olan milyonların gözü kabine toplantısında! Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
16:37 Dişisinin kutuya hapsedildiğini gören horozdan zeka dolu hamle! Çubukları tek tek kaldırıp kapağı açtı...
16:26 Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evlendi! En çok gelinliğin fiyatı konuşuldu
16:22 Şarkıcı Emir Can İğrek'in Galatasaray marşı söylediği anlar taraftarların büyük beğenisini topladı
16:12 Olay yaratan iddia! Türkiye'deki tırtıl istilasının sorumlusu Bill Gates mi?
16:12 ATM'den para çektiği anları paylaşan Mustafa Sarıgül, tespitlerine bir yenisini daha ekledi!
16:10 Kırşehir'de dedikodu yüzünden çıkan tartışmada kan döküldü: Cinnet geçiren şahıs ablasını tabancayla öldürdü
15:51 Ateş düştüğü yeri yaktı! Şehit düşen Piyade Teğmen Civelek'in yakınlarının feryatları yürek dağladı
15:47 Ben Affleck'le nikah masasına oturan Jennifer Lopez, düğün sonrası alyansıyla poz verdi!
15:46 Anne, oğlunun doğum gününde giydiği kıyafete tepki yağınca kendisini tutamadı: Mide bulandırıcısınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 17:01:19. #1.11#
SON DAKİKA: Yunusemre'de çocuklar cimnastikle geleceğe hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement