Yunusemre’de Tuğçe Köse yuvada kaldı

Kadınlar Voleybol 2. Lig ekiplerinden Yunusemre Belediyespor, yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdürürken, geçtiğimiz sezonun son bölümünde takıma katılarak önemli katkı sağlayan pasör çaprazı Tuğçe Köse ile yeniden sözleşme imzaladı.

Kadınlar Voleybol 2. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yunusemre Belediyespor, kadrosunu korumaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezonun son bölümünde kadroya dahil olan ve performansıyla dikkat çeken pasör çaprazı Tuğçe Köse ile yeniden anlaşma sağladı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, Yönetici Berkant Kayıkçı ve Başantrenör Seda Çarıkçı katıldı.

Yeniden Yunusemre Belediyespor formasını giyecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Tuğçe Köse, yeni sezonda daha büyük hedeflere ulaşmak istediklerini söyledi. Köse, "Geçen sezon önemli bir birliktelik yakaladık. Yeni sezonda da takım olarak daha büyük hedefler için mücadele edecek, taraftarımıza başarılı bir sezon yaşatmak adına elimizden geleni yapacağız." dedi.

Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik ise Tuğçe Köse'nin performansının yanı sıra karakteriyle de takıma önemli katkı sunduğunu ifade etti. Kanik, "Tuğçe, sahadaki tecrübesi ve mücadeleci kimliğiyle geçen sezon hedefimize ulaşmamızda önemli rol oynadı. Aynı zamanda altyapıdaki sporcularımıza örnek olan bir isim. Yeni sezonda da takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.