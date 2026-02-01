Başkan Balaban Osmancalı Motokros Parkurunu inceledi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Türkiye'nin sayılı motokros parkurlarından biri olmaya aday olan ve yapımı tamamlanan Osmancalı Motokros Parkuru'nda incelemelerde bulundu.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Osmancalı Mahallesi'nde 40 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Osmancalı Motokros Parkuru'nu gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İnceleme ziyaretine Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan ve Haydar İzci'nin yanı sıra Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, Belediye Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen ve Osmancalı Mahalle Muhtarı Bekir Akdeniz de katıldı.

Parkur alanında incelemelerde bulunan Başkan Balaban, Osmancalı Motokros Parkuru'nun Türkiye'nin sayılı motokros parkurlarından biri olmaya aday bir tesis olduğunu ifade etti. Tesisin Yunusemre'ye sportif anlamda önemli bir kazanım sağlayacağını vurgulayan Başkan Balaban, beraberindeki heyetle parkur hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İncelemeler sırasında son detaylara ilişkin birimlere talimat veren Başkan Balaban, tesisin kısa sürede sporseverlerin hizmetine sunulacağını belirtti. Parkurun, bölgeye sportif hareketlilik kazandırmasının yanı sıra gençlerin ve motor sporları tutkunlarının önemli bir buluşma noktası olmasının hedeflendiği kaydedildi. - MANİSA