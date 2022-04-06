Yunusemre U18 takımı Manisa şampiyonu oldu - Son Dakika

Yunusemre Belediyespor U18 Futbol Takımı, Selvilitepe deplasmanında 3-0 kazanarak şampiyon oldu ve Manisa'yı Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkını elde etti.

Manisa U18 Futbol Liginde mücadele eden Yunusemre Belediyespor, Play Off Grubu'nda mutlu sona ulaşarak Türkiye Şampiyonası vizesini aldı. Grubun son maçında Selvilitepespor'a konuk olan Mavi Beyazlı gençler, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve 12 puanla şampiyon oldu. Turgutlu Atatepe Stadında oynanan maçta Teknik Sorumlu Adem İpek yönetimindeki Yunusemre Belediyespor, Recep Alper Cengiz, Mustafa Çanlı, Okan Koparan, Gökay Arslan, Jiyan Şanlı, Caner Karakurt, Arda Tınaz, (dk. 55 Salih Yıldırım), Hasan Budak, (dk.85 Mert Özdemir), Hüseyin Budak, Ferit Uslu (dk.85 Mehmet Ali Işık), Derman Aydın (dk.70 Kaan Şimşek) 11'iyle mücadele ederken, aradığı golleri ikinci yarıda buldu. Yunusemre'ye galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Ferit Uslu, 80. dakikada Hasan Budak ve 88. dakikada Hüseyin Budak kaydetti.

Maçı izleyen Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, zafere ulaşan tüm ekibi tebrik ederek, "İyi mücadele ve iyi oyunla şampiyonluğa ulaşan gençlerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Türkiye Şampiyonası'nda da başarılı olacağımıza inanıyorum. Bizlere desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA