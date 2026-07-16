Avrupa Kupası\'nda Yunusemre fırtınası

Yunusemre Belediyesporlu judocular, Kocaeli'nde düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Avrupa Kupası'nda 1 altın ve 2 bronz madalya kazanarak Manisa'nın gururu oldu. Avrupa'nın farklı ülkelerinden sporcuların mücadele ettiği organizasyonda kırmızı-beyazlı ekip önemli dereceler elde etti.

Yunusemre Belediyesporlu judocular, Avrupa Judo Birliği (EJU) ile Türkiye Judo Federasyonu iş birliğinde Kocaeli'nde düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Avrupa Kupası'nda elde ettikleri başarılarla adlarından söz ettirdi. Kırmızı-beyazlı sporcular organizasyondan 1 altın ve 2 bronz madalya ile dönerken, birçok sporcu da kürsüyü kıl payı kaçırdı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden sporcuların katıldığı prestijli organizasyonda yıldızlar 40 kilo kategorisinde mücadele eden Elif Şanıer, rakiplerini geride bırakarak Avrupa Kupası şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Minikler kategorisinde ise Beyza Tüfek 40 kiloda, Melis Kurt ise 48 kiloda bronz madalya kazanarak Yunusemre Belediyespor'un madalya sayısını üçe çıkardı.

Turnuvada madalya kazanamasa da başarılı performans sergileyen sporculardan Rabia Tekin (40 kilo) ve Zeynep Meşe (48 kilo) beşinci, Oğuzhan Uygun (46 kilo) ise yedinci sırada yer aldı.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, Avrupa Kupası'nda elde edilen derecelerin kulüp adına büyük gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Böylesine prestijli bir organizasyonda 1 altın ve 2 bronz madalya kazanmak, altyapıya yaptığımız yatırımların ve planlı çalışmaların karşılığını aldığımızı gösteriyor. Başta şampiyon olan Elif Şanıer olmak üzere derece elde eden tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini kutluyorum. Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'ın spora ve gençliğe verdiği destek sayesinde her geçen gün daha büyük başarılara imza atıyoruz. Sporcularımız Manisa'nın gururu olmuştur." dedi.

Turnuvada aynı zamanda Milli Takım Antrenörü olarak görev yapan Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Derya Çidem ise sporcuların performansından memnun olduklarını ifade etti. Avrupa düzeyinde güçlü rakiplerle mücadele ettiklerini belirten Çidem, madalya kazanan sporcuların yanı sıra dereceye yaklaşan sporcuların da gelecek adına umut verdiğini söyledi.

Hedeflerinin yalnızca Avrupa Kupaları ve Balkan şampiyonaları olmadığını vurgulayan Çidem, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında da Türkiye ve Yunusemre Belediyespor adına madalyalar kazanmak için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini kaydetti. - MANİSA