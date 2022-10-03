Yunusemreli Mehmet Alp Balkanlar'da bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Yunusemreli Mehmet Alp Balkanlar'da bronz madalya kazandı

03.10.2022 16:02
Yunusemreli Mehmet Alp Balkanlar'da bronz madalya kazandı

Yunusemre Belediyesporlu judocu Mehmet Alp Seçilmiş, Karadağ'da düzenlenen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda başarıdan başarıya koştu.

Yunusemre Belediyesporlu judocu Mehmet Alp Seçilmiş, Karadağ'da düzenlenen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda başarıdan başarıya koştu.

Yunusemre Belediyespor'un milli judocularından Mehmet Alp Seçilmiş, Karadağ'ın Podgorica kentinde yapılan Gençler Balkan Judo Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü. Şampiyonada ülkemizi temsil eden Mehmet Alp, +100 kiloda üçüncü olarak kürsüye çıktı. Mehmet Alp ayrıca milli formayla karma takımlar kadrosunda mücadele etti ve bu kategoride de Balkan şampiyonluğu sevincini yaşadı. Sporcuyu ve antrenörlerini tebrik eden Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, "Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin destekleriyle judoda katıldığımız ulusal ve uluslararası müsabakalarda çok sayıda madalya kazandık. Hedefleri için durmaksızın çalışan, ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın birçok yerinde en iyi şekilde temsil eden judocularımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu. - MANİSA

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Duygu Dirgen Balkan şampiyonu Duygu Dirgen Balkan şampiyonu Büyükşehirde Balkan Şampiyonluğu sevinci Büyükşehirde Balkan Şampiyonluğu sevinci
Kaynak: İHA

Mehmet Alp, Karadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunusemreli Mehmet Alp Balkanlar'da bronz madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunusemreli Mehmet Alp Balkanlar'da bronz madalya kazandı - Son Dakika
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