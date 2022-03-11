Yunusemreli milli wushucular Avrupa Şampiyonasına katılacak - Son Dakika
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Yunusemreli milli wushucular Avrupa Şampiyonasına katılacak

11.03.2022 14:56
Yunusemreli milli wushucular Avrupa Şampiyonasına katılacak

Yunusemre Belediyespor'un şampiyon wushucuları Afra Betül ve Muhammet Talha Çetinkaya kardeşler, Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Yunusemre Belediyespor'un şampiyon wushucuları Afra Betül ve Muhammet Talha Çetinkaya kardeşler, Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Yunusemre Belediyespor, amatör ferdi branşlarda milli sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Mavi Beyazlılar, 2022 yılına fırtına gibi başlarken, judodan sonra wushuda da milli takıma sporcu kazandırmayı başardı. Yunusemre Belediyespor'un yetenekli wushucularından Afra Betül ve Muhammet Talha Çetinkaya kardeşler, 13-15 Mayıs'ta Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. 5-16 Şubat tarihlerinde Antalya'da Türkiye Şampiyonu olan başarılı sporcular, milli takımda da madalyalar kazanmayı hedefliyor. Afra genç kızlar taichi, Talha ise yıldızlar chang quan kategorisinde ülkemizi temsil edecek.

Yunusemre Belediyespor Wushu Antrenörü Yusuf Çetinkaya, Avrupa Şampiyonası'na umutlu bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, hedefleri büyüttüklerini söyledi. Çetinkaya, "İki sporcumuz daha önce 2019 yılında Ankara'da yapılan müsabakalarda Balkan Şampiyonu olmuştu. Şimdi hedefi büyüttük. Avrupa Şampiyonası için sıkı çalışıyoruz. Derece alabiliriz. Sporcularımıza güvenim ve inancım sonsuz." dedi. Çetinkaya ayrıca wushuya katkılarından ötürü Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan'a teşekkür etti. - MANİSA

Yunusemreli milli wushucular Avrupa Şampiyonasına katılacak
Yunusemreli milli wushucular Avrupa Şampiyonasına katılacak
Yunusemreli milli wushucular Avrupa Şampiyonasına katılacak

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Avrupa Şampiyonası, Bulgaristan, Yunusemre, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemreli milli wushucular Avrupa Şampiyonasına katılacak - Son Dakika


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