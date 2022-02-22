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Yunusemreli yıldız judocular Eskişehir'den 7 madalya ile döndü - Son Dakika

Yunusemreli yıldız judocular Eskişehir'den 7 madalya ile döndü

22.02.2022 10:07
Yunusemreli yıldız judocular Eskişehir'den 7 madalya ile döndü

Yunusemre Belediyesporlu judocular, Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları'nda 7 madalya kazandı.

Yunusemre Belediyesporlu judocular, Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları'nda 7 madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları Eskişehir'de yapıldı. Müsabakalarda 9 sporcuyla mücadele eden Yunusemre Belediyesporlu judocular, 1 altın, 6 bronz madalya olmak üzere toplamda 7 madalya elde etti. Yunusemreli judocular bu sonuçla Yozgat'ta yapılacak Türkiye Finallerinde mücadele etme hakkı kazandı. Altyapıdan yetenekli sporcular yetiştirdiklerini belirten Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Halil Atmaca, "Yüksek bir başarı ortalaması ile müsabakaları tamamladığımız için mutluyuz. Çocuklarımız iyi çalışıyor. Hedefimiz Yozgat'ta Türkiye derecesi çıkarmak. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." dedi.

Sporculardan 55 kilogramda Emin Levent Yelkenci 1. olurken, 40 kilogramda Bengü Su Çetin 3., 48 kilogramda Sıla Kırcı 3., 52 kilogramda Kübra Kahya 3., 38 kilogramda Emirhan Kula 3., 60 kilogramda Emirhan Baba 3., 63 kilogramda Nehir Uslu 3. oldu. - MANİSA

Yunusemreli yıldız judocular Eskişehir'den 7 madalya ile döndü

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Yunusemre, Eskişehir, gençlik, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemreli yıldız judocular Eskişehir'den 7 madalya ile döndü - Son Dakika Spor


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