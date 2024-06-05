Yüreğir Belediyesi, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Hazırlık Kursu Kayıtlarını Başlattı

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Yüreğir Belediyesi'nin, Yüreğirli gençlere yönelik ücretsiz olarak düzenlediği, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) hazırlık kursu kayıtları başladı.

Yüreğir Belediyesi'nin 'Spor Şehri Yüreğir' vizyonuyla ücretsiz özel yetenek kursları öğrencilerin umudu olmaya devam ediyor. POMEM'de büyük başarılara imza atan Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü şimdi de Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) hazırlık kursu açıyor.

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) hazırlık kursu kayıtları başladı. Son başvuru tarihi ise 14 Haziran Cuma günü olarak açıklandı. Bu tarihe kadar başvurularını tamamlayan kursiyerler 24 Haziran Pazartesi günü Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde uzman antrenörler eşliğinde çalışmalara başlayacak.

Kursa kayıt yaptırmak isteyenler belediyenin 444 80 44 çağrı merkezini veya Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nin 0322 502 92 17 numaralı telefonunu arayarak detaylı bilgiye ulaşabilirler. - ADANA