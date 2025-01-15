Yurt dışına çıkış yasağı alan Saadettin Saran'a 6 milyon liralık ceza - Son Dakika
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Spor

Yurt dışına çıkış yasağı alan Saadettin Saran'a 6 milyon liralık ceza

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Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirilen Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'a ait S Sport'a, yasadışı bahis reklamı yapıldığı gerekçesiyle 6 milyon lira ceza kesildi.

15.01.2025 15:46
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Yasadışı bahis soruşturması kapsamında hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın sahibi olduğu S Sport'a yasa dışı bahis reklamı yapıldığı gerekçesiyle 6 milyon lira ceza verildiği iddia edildi.

YAYINLAR İNCELEMEYE ALINDI

Yasadışı bahis soruşturmaları kapsamında futbol maç yayınları incelemeye alındı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Saadettin Saran'ın sahibi olduğu dijital yayın platformu S Sport'un YouTube'daki maç özeti incelemeye alındı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; kanalın Serie A'da Juventus ile Parma arasında oynana ve 2-2 biten mücadelenin özet görüntülerinde 'bahis' reklamı yaptığı tespit edildi. Şirketten yapılan savunmada ise içeriğin yayıncı kuruluş tarafından tüm ülkelere gönderildiği ve tanıtımların Türkiye'ye yönelik olmadığı ifade edildi.

Ancak kurulun değerlendirme yazısında suç olan söz konusu bahis reklamlarının müsabakanın orijinalinde yer alabilecek nitelikte olmadığı gibi müsabakanın yapıldığı ülkede yasal olmasının dahi anılan tanıtımların yayımlanmasına gerekçe gösterilemeyeceği vurgulandı.

Değerlendirme yazısında ayrıca, içerikte yer alan ifadelere 'müdahale edilebileceğinin' de altı çizilirken yasa dışı bahis reklamlarına yer verilmeye devam edildiği ifadeleri yer aldı.

İnceleme sonucunda tanıtımların futbol izleyicisinin merakını uyandıran, tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikte olduğu ifade edildi.

Tanıtımların ilgili madde hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle S Sport'u bünyesinde barındıran 'Bravo Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. ve Tic. A.Ş.'ye 6 milyon lira idari para cezası verildi. Kurul tarafından anılan reklamları durdurma kararı da verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Sadettin Saran ifade vermişti. Saran hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı verilmişti.

Yurt dışına çıkış yasağı alan Saadettin Saran\'a 6 milyon liralık ceza

Saadettin Saran, S Sport, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yurt dışına çıkış yasağı alan Saadettin Saran'a 6 milyon liralık ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ali Arat:
    eyyamcilar. yasadisi bahis diye gs a laf atanlara bak. 30 13 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ŞİKEDEN BAHCENIN POTANSİYEL BASKAN ADAYI VE ESKI YÖNETİCİSİ. YASADISI BAHISCI ACUN AYNI ŞİKEDEN BAHCE BEKAA SORUNUDUR. KOC, YILDIZ HOLDING DOĞUŞ HEPSI TÜRKÇE OLIMPIYATLARI SPONSORUDUR 19 14 Yanıtla
  • Aziz Can:
    malûm takım sırtında taşiyinca bişey olmuyor tabi kollanmak böyle bişey adaletse herkese adalet onada ver cezayı 7 10 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Galatasaray yapınca niye ceza almıyor ?? 7 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Galatasaray formasıyla kaç maça çıktı sonramı fark ettiniz 6 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Algı 3 8 Yanıtla
  • Orçun Kömür:
    ulan dallamalar fb yönetim kurulunda mı oyuncusumu yada forma ile sahaya mı çıkmış kim bu saadettin saran başkan adayı olmak istemiş biri 4 7 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    ulan adam yabancı uljedwki maçı yayınlamış, oradaki yayıncı kuruluşunun yayinladığı reklama nasil müdahale edecek...cinconlular komple takim olarak ayni bahis şirketinin reklamını formasınin arkasinda kullanarak maça çıktı,o firmayla anlaşma imzaladi lakin soruşturma apar topar kapatıldı..bu kadarmi korkuyorsunuz bu fetoşun artıklarından..yazıklar olsun sizin adalet anlayışınıza 6 4 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    nursuz sıfatında meymenet yok kumar büyük illet 6 milyon çok az . 7 2 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    yasa dışı bahis sitelerine istediğin gibi girebiliyosun, devlet isteyince instagramı durduruyo ama o yasa dışı bahis sitelerini kapatmıyo niye acaba, sebebi böyle milleti tuzağa düşürüp para toplamak, tabi bu arada da saflar paralarını kaptırıyorlar 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yurt dışına çıkış yasağı alan Saadettin Saran'a 6 milyon liralık ceza - Son Dakika
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