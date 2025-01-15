Yurt dışına çıkış yasağı alan Saadettin Saran\'a 6 milyon liralık ceza

Spor

ABD\'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı

Bahçeli bu kez fotoğraflarıyla gündemde

Manchester City, bu kez de 90+2\'de kabusu yaşadı

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın sahibi olduğu S Sport'a yasa dışı bahis reklamı yapıldığı gerekçesiyle 6 milyon lira ceza verildiği iddia edildi.

YAYINLAR İNCELEMEYE ALINDI

Yasadışı bahis soruşturmaları kapsamında futbol maç yayınları incelemeye alındı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Saadettin Saran'ın sahibi olduğu dijital yayın platformu S Sport'un YouTube'daki maç özeti incelemeye alındı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; kanalın Serie A'da Juventus ile Parma arasında oynana ve 2-2 biten mücadelenin özet görüntülerinde 'bahis' reklamı yaptığı tespit edildi. Şirketten yapılan savunmada ise içeriğin yayıncı kuruluş tarafından tüm ülkelere gönderildiği ve tanıtımların Türkiye'ye yönelik olmadığı ifade edildi.

Ancak kurulun değerlendirme yazısında suç olan söz konusu bahis reklamlarının müsabakanın orijinalinde yer alabilecek nitelikte olmadığı gibi müsabakanın yapıldığı ülkede yasal olmasının dahi anılan tanıtımların yayımlanmasına gerekçe gösterilemeyeceği vurgulandı.

Değerlendirme yazısında ayrıca, içerikte yer alan ifadelere 'müdahale edilebileceğinin' de altı çizilirken yasa dışı bahis reklamlarına yer verilmeye devam edildiği ifadeleri yer aldı.

İnceleme sonucunda tanıtımların futbol izleyicisinin merakını uyandıran, tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikte olduğu ifade edildi.

Tanıtımların ilgili madde hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle S Sport'u bünyesinde barındıran 'Bravo Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. ve Tic. A.Ş.'ye 6 milyon lira idari para cezası verildi. Kurul tarafından anılan reklamları durdurma kararı da verildi.