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Yurtta kalan öğrenciler için spor salonları yapıldı - Son Dakika

Yurtta kalan öğrenciler için spor salonları yapıldı

02.02.2022 11:39
Yurtta kalan öğrenciler için spor salonları yapıldı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, okulların tatil döneminde yurtlara spor salonları yapıyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, okulların tatil döneminde yurtlara spor salonları yapıyor.

Okulların ara dönem tatiline girmesi ve yurtta kalan öğrencilerin evlerine gitmesiyle birlikte yurtların temizlik, bakım ve onarımlarının yanı sıra öğrencilere güzel sürprizler hazırlandı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda öğrencilerin kullanımı için spor salonları yapılıyor. Erkek yurtlarında fitness ve kız yurtlarında pilates salonlarının yapımında sona gelindi.

İl Müdürü İsa Yazıcı; "Yurtlarımızda misafir ettiğimiz kıymetli gençlerimiz. Sizler tatilde iken bizde boş durmadık. Gençlik Sporla Güzel sloganıyla yurtlarınızın uygun alanlarına spor salonlarınızı hazırladık" dedi. - DÜZCE

Yurtta kalan öğrenciler için spor salonları yapıldı

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gençlik, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yurtta kalan öğrenciler için spor salonları yapıldı - Son Dakika Spor


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