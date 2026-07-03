Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından çocukların erken yaşta hareket alışkanlığı kazanmasını desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Yürümeden Koşanlar" projesi, Muğla'da renkli görüntülere sahne oldu. Proje kapsamında 1-3 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen oyun temelli spor etkinliği, Yatağan İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine erken yaşta katkı sağlamayı hedefleyen etkinlikte, minikler ebeveynlerinin gözetiminde hem eğlendi hem de sporla tanıştı. Yaş gruplarına özel olarak hazırlanan parkurlarda oyunlar oynayan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, erken yaşta spor bilincinin aşılanmasının önemine dikkat çekerek projenin amacına dair şu açıklamalarda bulundu: "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın öncülüğünde başlatılan bu değerli proje ile amacımız, çocuklarımızın henüz çok erken yaşlarda hareket alışkanlığı kazanmasını ve spor kültürünü organik bir şekilde hayatlarına dahil etmesini sağlamak. GSB Muğla ailesi olarak, çocuklarımızı sporla buluşturmaya, sağlıklı, dinamik ve aktif nesiller yetiştirmek adına saha çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz"

Yatağan İlçe Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe katılan aileler, çocuklarının hem sosyalleşmesi hem de motor becerilerini geliştirmesi adına bu tür organizasyonların büyük bir fırsat olduğunu belirterek Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ve emeği geçen tüm antrenör ile personele teşekkürlerini iletti.

Projenin, il genelindeki farklı noktalarda çocukları sporla buluşturmaya devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA