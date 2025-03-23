Yusuf Akçiçek, A Milli Takım'da Debüt Etti

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek, Macaristan maçında ilk kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılarda 19 yaşındaki futbolcu Yusuf Akçiçek ilk milli maç heyecanını yaşadı. Müsabakaya yedek başlayan Gül, 82. dakikada Kenan Yıldız'ın yerine oyuna girdi ve ilk kez A Milli Takım formasını giydi. - BUDAPEŞTE