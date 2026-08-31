Yusuf Akçiçek yeniden Galatasaraylı oluyor - Son Dakika
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Yusuf Akçiçek yeniden Galatasaraylı oluyor

Yusuf Akçiçek yeniden Galatasaraylı oluyor
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Galatasaray, Yusuf Akçiçek transferi için geri sayıma geçti. 20 yaşındaki stoper, altyapısından yetiştiği Galatasaray'a imza atmak üzere.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek adına Yusuf Akçiçek transferinde sona ulaştı. 

TRANSFER BİTTİ BİTİYOR

20 yaşındaki milli stoper ile prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübü Al-Hilal ile yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya geldi. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal'in, Yusuf Akçiçek’in boşluğunu dolduracak yeni bir stoper transferini tamamlaması halinde bu ayrılığa resmi olarak onay vereceği ve imzaların atılacağı belirtildi.

ALTYAPISINDAN YETİŞTİĞİ TAKIMA DÖNÜYOR

Futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başladıktan sonra 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına geçen Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz sezon başında 22 milyon Euro bonservis bedeliyle Al-Hilal'e transfer olmuştu. Suudi ekibinin stoper takviyesini tamamlamasının ardından genç savunmacının yuvaya dönerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Akçiçek yeniden Galatasaraylı oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yusuf Akçiçek yeniden Galatasaraylı oluyor - Son Dakika
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