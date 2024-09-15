Yusuf Demirkıran Van İl Hakem Başkanı

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Van İl Hakem Kurulu Başkanlığına Yusuf Demirkıran atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu'nun değişiminden sonra illerde de İl Hakem Kurullarına yeni atamalar yapıldı. Yaklaşık bir yıldır İl Hakem Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan Halil Kurt, görevinden alınırken Merkez Hakem Kurulu, Van İl Hakem Kurulu Başkanlığına Yusuf Demirkıran'ı atadı.

Van'ın sporuna önemli hizmetlerde bulunan Demirkıran, 1975 yılında Van amatör liginde futbola başlarken, 1982 yılında ise profesyonel olarak futbol hayatına başladı. 1993 yılında klasman hakemliğine, 2004 yılından buyana ise klasman gözlemciliği, 2019-2020 yılları arasında Bölgesel Hakem Kurulu (BHK), 2021-2022 yılları arasında BHK üyeliği görevlerinde bulundu. - VAN