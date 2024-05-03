Yusuf Dikeç, Atıcılıkta ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yusuf Dikeç, Atıcılıkta ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda finale yükseldi

Yusuf Dikeç, Atıcılıkta ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası\'nda finale yükseldi

Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Yusuf Dikeç, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde 587 puanla 1. sırada yer alarak finale yükseldi. Altın madalya mücadelesi yarın başlayacak.

03.05.2024 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atıcılıkta ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda milli sporcu Yusuf Dikeç, finale yükseldi.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç, 587 puanla 1. sırada yer alarak finale yükselmeyi başardı.

Yusuf Dikeç'in altın madalya mücadelesi yarın TSİ 09.00'da başlayacak.

Aynı kategoride yarışan milli sporcular Buğra Selimzade 579 puanla 20'nci, İsmail Keleş 575 puanla 36'ncı, Mustafa İnan ise 569 puanla 61'inci sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Dünya, Bakü, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Dikeç, Atıcılıkta ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
14:34 Filistin’e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı Filistin'e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı
14:15 1 Mayıs’ta polise saldıran Ayşe Beliz İ. dahil 29 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs'ta polise saldıran Ayşe Beliz İ. dahil 29 kişi gözaltına alındı
14:14 Acun Ilıcalı’nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
14:03 Hangi takıma gidecek Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi Hangi takıma gidecek? Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi
14:00 Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı
13:53 Beyoğlu’ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu Beyoğlu'ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 15:25:44. #1.13#
SON DAKİKA: Yusuf Dikeç, Atıcılıkta ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement