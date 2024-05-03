Yusuf Dikeç, Atıcılıkta ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası\'nda finale yükseldi

Atıcılıkta ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda milli sporcu Yusuf Dikeç, finale yükseldi.
Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç, 587 puanla 1. sırada yer alarak finale yükselmeyi başardı.
Yusuf Dikeç'in altın madalya mücadelesi yarın TSİ 09.00'da başlayacak.
Aynı kategoride yarışan milli sporcular Buğra Selimzade 579 puanla 20'nci, İsmail Keleş 575 puanla 36'ncı, Mustafa İnan ise 569 puanla 61'inci sırada yer aldı.
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