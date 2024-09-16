Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan teklif geldi - Son Dakika
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Spor

Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan teklif geldi

Yusuf Dikeç\'e Bollywood\'dan teklif geldi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ekipmansız ve eli cebinde yaptığı atışla dünya gündemine oturan milli atıcımız Yusuf Dikeç, Bollywood'dan reklam filmi teklifi aldı. Türkiye'de de birçok reklam teklifi alan Dikeç'e bu kez Hindistan'ın ünlü film prodüksiyon merkezi Bollywood'dan teklif geldi. Dikeç'in teklifi kabul edip etmeyeceği henüz netleşmedi.

16.09.2024 17:12  Güncelleme: 19:06
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Paris'te düzenlenen olimpiyatlardaki atışıyla bir anda tüm dünyanın gündemine oturan milli atıcımız Yusuf Dikeç'in ünü dalga dalga yayılmaya devam ediyor.

BOLLYWOOD'DAN TEKLİF ALDI

Türkiye'de de birçok reklam teklifi alan Dikeç'e bu kez Hindistan'ın ünlü film prodüksiyon merkezi Bollywood'dan teklif geldiği öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Bollywood, ünlü Türk sporcuya bir reklam filmi için rol teklifinde bulundu. Dikeç'in teklifi henüz kabul edip etmeyeceği netleşmedi. Ancak kabul etmesi durumunda Hindistan'a gitmesi bekleniyor.

Hindistan, Türkiye, Dünya, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan teklif geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Musa Karaköse:
    ne abartıldı ama 20 112 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çok gereksiz Sanki Dünyayı kurtarmış abartmayın 14 75 Yanıtla
  • Muhammed null:
    Yakisir Komutanima. 83 3 Yanıtla
  • Beyler Beyi:
    Çelikk ve Musa denen iki fesadi gundi yine görevlerini yerine getirmiş. 35 1 Yanıtla
  • Kazım Özkan:
    yıllardır eli cebinde gezerim bi bok olmadı 26 3 Yanıtla
  • Tuci:
    Yaşa dikec 16 1 Yanıtla
  • Yavuz:
    Ne güzel işte başarılar 9 1 Yanıtla
  • V. A.:
    Kabul etmeli kesinlikle.. ün ündür para da para.. dewam 7 0 Yanıtla
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