Yusuf Dikeç\'e Bollywood\'dan teklif geldi

Spor

Paris'te düzenlenen olimpiyatlardaki atışıyla bir anda tüm dünyanın gündemine oturan milli atıcımız Yusuf Dikeç'in ünü dalga dalga yayılmaya devam ediyor.

BOLLYWOOD'DAN TEKLİF ALDI

Türkiye'de de birçok reklam teklifi alan Dikeç'e bu kez Hindistan'ın ünlü film prodüksiyon merkezi Bollywood'dan teklif geldiği öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Bollywood, ünlü Türk sporcuya bir reklam filmi için rol teklifinde bulundu. Dikeç'in teklifi henüz kabul edip etmeyeceği netleşmedi. Ancak kabul etmesi durumunda Hindistan'a gitmesi bekleniyor.