Yusuf Dikeç'e Fahri Doktora - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yusuf Dikeç'e Fahri Doktora

Yusuf Dikeç\'e Fahri Doktora

Milli sporcu Yusuf Dikeç, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden fahri doktora aldı ve zamanı önemsedi.

23.12.2024 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Yusuf Dikeç'e, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden fahri doktora payesi

Öğrencilerle sohbet eden Yusuf Dikeç:

"Zaman en değerli hazinenizdir"

ISPARTA - Milli sporcu Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk olimpiyat madalyasını kazandırdığı için Süleyman Demirel Üniversitesi'nden 'Fahri Doktora Payesi' aldı. Zamanı verimli kullanmanın önemini vurgulayan Dikeç, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye'nin olimpiyat tarihinde 5 kez olimpiyatlara katılarak bir ilki başaran ve Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık branşındaki ilk olimpiyat madalyasını kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç'e, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nin müzik dinletisiyle devam eden etkinlikte, Yusuf Dikeç'e 'Fahri Doktora Payesi' takdim edildi.

"Farkındalık oluşturmak isterim"

Fahri Doktora Payesi'ni alırken gurur duyduğunu belirten Yusuf Dikeç, "Burada olmaktan mutluyum. Umarım sizlerin hayatında farkındalık oluşturabilirim. Bu anlamlı paye için üniversitemize teşekkür ediyorum" dedi.

"Zamanınızı değerli kılmaya çalışın"

Dikeç, program kapsamında öğrencilerle de bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi sırasında zamanın önemine vurgu yapan başarılı sporcu, "Hayatımızda en değerli şey zamandır. Dünyadaki tüm insanlar toplansa bile bir saat öncesine dönemez. Zaman satın alınamaz ama kolayca harcanır. Bu yüzden zamanı değerli kılmaya çalışın" ifadelerini kullandı.

"Vazgeçmemek başarının anahtarıdır"

Olimpiyatlarda gümüş madalya kazandığı anları merak eden bir antrenörün, 'Bizlere ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?' sorusunu yanıtlayan Dikeç, olimpiyatların bir sporcunun ulaşabileceği en üst düzey organizasyon olduğunu ve başarının disiplinli çalışma ile azimden geçtiğini dile getirerek, "Paris 2024 benim için çok önemliydi. Brezilya ve Almanya'daki yarışmalarda elde ettiğim birincilikler, buradaki performansım için bana büyük moral oldu. Ancak finalde şans yanımda değildi ve gümüş madalyayla yetinmek zorunda kaldık. Fakat bu bir son değil, 2028'e kadar çalışmaya devam edeceğiz. Siz gençlerden tek isteğim, zamanınızı boşa harcamayın. Ne yapıyorsanız yapın, en iyisini yapmak için çok çalışın" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Kültür, Eğitim, Sanat, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Dikeç'e Fahri Doktora - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:39 2024’te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları 2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları
17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
09:30 Memurlara yeni hak geliyor Memurlara yeni hak geliyor
09:22 Muslera’dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz Muslera'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz
09:05 Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı
08:47 Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş’i maç sonu dövmeye kalkmış Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş'i maç sonu dövmeye kalkmış
08:38 Suriye’nin yeni Savunma Bakanı Kasra’dan terör örgütü YPG’ye ültimatom Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
08:20 Şenol Güneş’ten Volkan’a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
08:16 İsrail, Yemen’deki Husilere karşı harekat başlatıyor İsrail, Yemen'deki Husilere karşı harekat başlatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 18:16:47. #1.12#
SON DAKİKA: Yusuf Dikeç'e Fahri Doktora - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.