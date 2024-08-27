Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Mersin'de madalyalarını aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Mersin'de madalyalarını aldı

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Mersin\'de madalyalarını aldı

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdıkları için isimleri verilen olimpik atıcılık kompleksini ziyaret etti. Dikeç, gençlere ülke sevgisini aşılamaları ve birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi.

27.08.2024 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'ye takım arkadaşıyla olimpiyat oyunlarında gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, "Kalbinizden anne sevgisini, gönlünüzden ülke sevgisini hiç bir zaman yok etmeyin, eksiltmeyin. Çünkü bu ülke için hep beraber el ele verirsek başarabiliriz" dedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Mersin Erdemli'de isimleri verilen olimpik atıcılık kompleksini ziyaret etti. Yurt genelinden 455 sporcunun yarıştığı Havalı-Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası Şampiyonası'nda dereceye girenlere madalyalarını takan ikili, onlarla sohbet edip, simge haline gelen pozlarını vererek fotoğraf çektirdi.

"Gençlerin bizim başarımızı daha yukarı çıkaracağından hiç bir şüphem yok"

Tesise isimlerinin verilmesinin kendilerini ayrıca motive edip gururlandırdığını belirten Dikeç, "Bir ülkenin gençliğini ne kadar kontrol edebilir, zinde tutabilir, ne kadar ülke sevgisini aşılayabilirseniz o kadar başarılı olursunuz. Şimdi gençler bakıyorlar önlerinde 51 yaşında gelmiş bir insan var. 24 yıl çalışmış, bir değil, iki değil, üç değil, tam beşinci olimpiyatın sonunda olimpiyat madalyası kazanmıştır. Bu da gençleri ayrı bir şekilde motive ediyor. Ben gençlerin bizim bu başarımızı daha yukarı çıkaracağına hiç bir tereddüttüm, hiç bir şüphem yok. Ben inanıyorum" diye konuştu.

Gençlerin kendilerini aralarında görmesinin de bir motive kaynağı olduğuna değinen Dikeç, "Ben her zaman gençlere şunu diyorum. Kalbinizden anne sevgisini, gönlünüzden ülke sevgisini hiç bir zaman yok etmeyin, eksiltmeyin. Çünkü bu ülke için hep beraber el ele verirsek başarabiliriz. Bu ülkeye hizmet etmenin çok değişik yolları vardır" şeklinde konuştu.

Kendisi gibi atıcılıkla uğraşan kız kardeşine destek için gelen Şevval İlayda Tarhan ise, "İsmimiz verildikten sonra poligona ilk kez geliyoruz. Şuanda bu ortamda sevdiğimiz sporcularla, genç neslimizle birlikte kutluyor olmaktan çok mutlu ve gururluyuz. İnşallah devamı ve daha iyileri onlara olsun" diye konuştu.

"Yeni Yusuf Dikeçler, Şevval İlayda Tarhan'lar yetiştireceğiz

Atıcılık Avcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu da yaptığı açıklamada, "Bu yarışma zafer kupasını içeriyor. Aynı zamanda dünya gençler şampiyonası için seçme yarışmasıydı. Bugünkü yarışmalarda 5 sporcumuz ülkemizi dünya gençler şampiyonasında temsil edecekler. İnşallah orada da başarılar elde ederiz. Yarışmalarımız devam edecek inşallah barajı geçen arkadaşlarımız çıkarsa yeni Yusuf Dikeçler, Şevval İlayda Tarhanlar yetiştireceğiz. Burada önemli bir gelişme var. Burası Avrupa, Ortadoğu ve Balkanların en iyi atıcılık tesislerinden birisi, haklı olarak bakanımız, Fransa'daki olimpiyatlarda alınan başarıdan sonra Mersin'deki poligonun adını Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan poligonu olsun dedi biz çok mutlu olduk. Yurt dışına gittiğimiz tüm poligonlarda Olimpiyat madalyalı sporcuların fotoğrafları asılı idi. Çok şükür bu bizde de oldu biz de şampiyonlarımızın isimlerini tesisimize verdik. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde süren Havalı-Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası Şampiyonasının 1 Eylül'e kadar devam edeceği bildirildi. Şampiyonada dereceye giren sporcuların eylül ayında yapılacak olan dünya gençler şampiyonasına katılacağı belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Milli Takım, Türkiye, mersin, Gümüş, Paris, Spor, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Mersin'de madalyalarını aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
15:48 Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
10:08 Beşiktaş, Augsburg’tan Felix Uduokhai’yi renklerine bağladı Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi renklerine bağladı
09:46 İsveç’te ’Özgür Filistin’ sloganı atan kadına sert müdahale İsveç'te 'Özgür Filistin' sloganı atan kadına sert müdahale
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
09:16 Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
08:47 Özcan Deniz’in ailesinde kriz Samar Dadgar’dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler Özcan Deniz'in ailesinde kriz! Samar Dadgar'dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler
08:30 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı
08:26 Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı İstanbul’a sağanak yağış geliyor Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı! İstanbul'a sağanak yağış geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 18:43:55. #1.13#
SON DAKİKA: Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Mersin'de madalyalarını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement