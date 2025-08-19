Yusuf Erdoğan, Kütahya Domaniç Yağlı Güreşlerinde İkincilik Elde Etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcusu Yusuf Erdoğan, Kütahya'da düzenlenen 664. Geleneksel Kütahya Domaniç Yağlı Güreşlerinde çayıra çıktı. Zorlu rakiplerine karşı mücadele veren sporcu, büyükorta boyunda ikinci olmayı başardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş sporcusu Yusuf Erdoğan, 17 Ağustos tarihinde Kütahya'da düzenlenen 664. Geleneksel Kütahya Domaniç Yağlı Güreşlerinde çayıra çıktı. Büyük heyecana sahne olan ve yaklaşık 300 sporcunun farklı kategorilerde mücadele verdiği organizasyonda, zorlu rakiplerine karşı mücadele veren sporcu Erdoğan, büyük orta boyunda ikinci olmayı başardı. Sporcusunu kutlayan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden yapılan açıkalamda, "Kütahya'da düzenlenen 664. Geleneksel Kütahya Domaniç Yağlı Güreşlerinde büyük orta boyunda ikinci olan sporcumuz Yusuf Erdoğan'ı kutlar başarılarının devamını dileriz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA