Yusuf Eren Yıldırım: Yenilmez Kick Boksçu

Elazığ'da yaşayan 18 yaşındaki kick boksçu Yusuf Eren Yıldırım, branşında Türkiye'de "yenilmez" ilerledğini nakavt oranının yüzde 89 olduğunu söyledi.

İtalya'da 12-21 Eylül'de gerçekleştirilecek Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası öncesi hazırlıklarını ağabeyi Eyüphan Yıldırım ile sürdüren Yusuf Eren, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Branşında 9 yılda disiplin ve azimle çalışmalarını sürdürüğünü anlatan Yusuf Eren, Avrupa ikinciliği, dünya üçüncülüğü, 2023-2025 yılları arasındaki 6 Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 6 altın madalya kazandığı bilgilerini verdi.

Kick boksun kendisi için bir yaşam biçimine dönüştüğünü dile getiren Yusuf Eren Yıldırım, branşında dünya markası olmayı hedefliyor.

Yusuf Eren, "Elazığ ve bölgesel turnuvalarda yaklaşık 22 şampiyonluğum bulunuyor. Türkiye şampiyonalarında hiç yenilgim yok. Türkiye'de şimdiye kadar katıldığım bütün turnuvalardan şampiyon ayrıldım." dedi.

Türkiye'deki başarılarını Avrupa ve dünyada da sürdürmek istediğini ifade eden Yusuf Eren, 2023 yılında katıldığı Avrupa şampiyonasında ikinci olduğunu, bu durumun kendisini hem üzdüğünü hem de hırslandırdığını dile getirdi.

Milli takıma başarılarının ardından tekrar döndüğünü aktaran Yusuf Eren, şöyle devam etti:

"İtalya'da şampiyon olacağım. Türkiye'de yenilmez olarak ilerliyorum. Katılmış olduğum bütün müsabakalarda yüzde 89'luk bir nakavt oranıyla ilerlemekteyim. Bu spor artık benim için bir yaşam biçimi. Branşımda dünyada bir numara olmak için çalışıyorum. Her geçen gün kendimi daha çok geliştirmek için çabalıyorum. Bu sene de maçlarımı kazanarak 3. kez milli takıma seçildim. Avrupa şampiyonu olacağımdan hiç şüphem yok. Bunun için çok çalışıyorum."

"Durdurulamayan bir dövüş stili var"

Milli sporcunun çalışmalarını birlikte sürdürdüğü ağabeyi Eyüphan Yıldırım, kardeşinin ülkeyi her müsabakada en iyi şekilde temsil ettiğini vurguladı.

Eyüphan Yıldırım, şunları söyledi:

"Yusuf antrenmanları bile ciddi bir müsabakaya çıkıyormuş gibi yapıyor. Antrenmana tam profesyonel şekilde mentalite olarak hazır giriyor. Ringde durdurulamayan bir dövüş stili var. Rakiplerine üzülüyoruz. Genelde maçları nakavtla bitiyor. Biz ona 'nakavt makinesi' diyoruz. Avrupa şampiyonluğu için İtalya'ya gidip ülkemizi temsil edeceğiz. Yusuf'un orada da şampiyonu olacağından hiç şüphemiz yok."