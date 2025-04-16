Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Halter Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Moldova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 73 kiloda Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan Yusuf Fehmi Genç için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Moldova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 73 kiloda Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan Yusuf Fehmi Genç'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcularımızdan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Erkekler 73 kiloda toplam 348 kiloyla Avrupa şampiyonu olan ve silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kıran Yusuf Fehmi Genç'i kutluyorum. Aynı sıklette yarışan Muhammed Furkan'ı da silkmede kazandığı gümüş madalyadan dolayı tebrik ediyorum. Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum"