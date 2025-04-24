Yusuf Fehmi Genç Ordu\'da Coşkuyla Karşılandı

Avrupa Halter Şampiyonası'nda 73 kiloda şampiyon olan ve aynı zamanda Avrupa rekorunu da kıran milli halterci Yusuf Fehmi Genç, memleketi Ordu'da coşkuyla karşılandı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sporculara olan desteklerinin her zaman devam edeceğini söyledi.

Moldova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 154 kilogram ile gümüş, silkmede 194 kilogram ve toplamda 348 kilogram ile Avrupa rekoru kırarak altın madalyaya uzanan milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, Ordu Valisi Muammer Erol tarafından makamda kabul edilerek tebrik edildi. Sonrasında ise milli halterci için kutlama töreni düzenlendi. Eylül Ortaokulu önünden mehteran takımı eşliğinde başlayan ve diğer sporcuların da katıldığı yürüyüş, Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde son buldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, milli sporcuyu makamında kabul ederek tebrik etti.

Mehmet Hilmi Güler: "Sporcularımıza desteğimiz devam edecek"

Elde edilen şampiyonluğun bir tesadüf olmadığını, bunun bir emek ve disiplinli çalışma sonrası elde edildiğinin altını çizen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sporcularına olan desteklerinin her zaman devam edeceğini söyledi. Başkan Güler, "Milli haltercimiz Yusuf Fehmi Genç, bizi gururlandıran bir sonuç ile şehrimize geldi. Kendisi çalışkan ve kabiliyetli bir sporcumunuz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerde böyle gençlerimizi sonuna kadar desteklemek için karar vermiştik. Çok güzel bir başarı elde etti. Halterde Avrupa Şampiyonu oldu. Bu öyle kolay bir iş değil. Bu şampiyonluk sözlerle ifade edilemez. Ben bu başarıda emeği geçen bütün ekibe teşekkür ediyorum. Milli sporcumuza da bundan sonraki tüm organizasyonlarda başarılar diliyorum. Her zaman yanında ve desteğimiz sonsuz olacaktır" dedi.

Yusuf Fehmi Gen: "Bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz"

Gerçekleştirilen ziyarette bir açıklama yapan milli halterci Yusuf Fehmi Genç, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'in desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bugün bizi böyle coşkulu bir şekilde karşılamaları beni mutlu etti. Bundan sonra alacağımız başarılarda bunu hep düşünüp daha hırslı ve azimli olacağız. Bayrağımızı her şampiyonada dalgalandırmak için daha çok çalışacağız. Başkanımıza ve değerli ekibine bu güzel karşılama için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ORDU