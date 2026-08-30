Yusuf Kıvanç Erkan'dan Dünya Rekoru ve Hedefler - Son Dakika
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Yusuf Kıvanç Erkan'dan Dünya Rekoru ve Hedefler

Yusuf Kıvanç Erkan\'dan Dünya Rekoru ve Hedefler
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Milli sporcu Yusuf Kıvanç Erkan, bu yıl 6 madalya kazandı ve büyükler kategorisinde rekor hedefliyor.

Bu yıl katıldığı Türkiye ve dünya şampiyonalarında toplam 6 madalya kazanan milli sporcu Yusuf Kıvanç Erkan, gelecek yıl mücadele edeceği büyükler kategorisinde de rekor kırıp kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Yusuf Kıvanç Erkan, sezon boyunca gösterdiği başarılı performansla hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarda adından söz ettirdi.

Tekirdağ'da gerçekleştirilen Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası'nda iki madalya kazanan genç milli sporcu, Sırbistan'da düzenlenen 2026 CMAS Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda statik apnea kategorisinde altın madalya alarak dünya rekorunun sahibi olurken, çift palet disiplininde gümüş, paletsiz ve monopalet disiplinlerinde ise bronz madalya elde etti.

Yusuf Kıvanç Erkan, gelecek yıl mücadele edeceği büyükler kategorisinde de rekor kırıp kürsüye çıkmak istiyor.

Milli sporcu Yusuf Kıvanç Erkan, AA muhabirine, geçen yıl yaşadığı hayal kırıklığının bu sezonki başarısının en önemli motivasyon kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

Geçen yıl Dünya Şampiyonası'nı madalyanın bir basamak gerisinde tamamladığını belirten Yusuf Kıvanç, bu sonucun kendisini daha fazla çalışmaya yönelttiğini ifade etti.

Bu yıl hem bireysel hem de takım olarak başarılı bir organizasyon geçirdiklerini dile getiren Yusuf Kıvanç, şöyle konuştu:

"Bu sene yarışma benim için çok güzel geçti. Önceki senenin aksine çok önemli başarılar elde ettim. Dünya Şampiyonası'nda bir altın, bir gümüş ve iki bronz madalya kazandım. Statik nefes tutmada dünya rekoru kırarak altın madalyaya ulaştım. Geçen yıl elde ettiğim dördüncülük beni bu yarışma için çok motive etti. Daha yoğun çalıştım ve bugün emeklerimin karşılığını alıyorum. Dünya rekoru kırmayı açıkçası beklemiyordum. Bu benim için de büyük bir sürpriz oldu."

"Dünya rekoru kırmak beni çok mutlu etti"

Dünya rekorunun kariyerindeki en anlamlı başarılardan biri olduğunu vurgulayan Yusuf Kıvanç Erkan, Türk bayrağını zirvede dalgalandırmanın tarifsiz bir duygu olduğunu belirtti.

Milli sporcu, ülkesini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını aktararak, "Ülkemi temsil etmek ve Türk bayrağı adına dünya rekoru kırmak beni çok mutlu etti. Bu gerçekten büyük bir gurur. Takım olarak da çok başarılı bir şampiyona geçirdik ve birçok madalya kazandık." dedi.

Gelecek yıl yaş kategorisini tamamlayarak büyükler sınıfında mücadele edeceğini belirten Yusuf Kıvanç, hedeflerini daha da büyüttüğünü söyledi.

Büyükler kategorisinde de zirve mücadelesi vermek istediğini kaydeden Yusuf Kıvanç Erkan, "Artık büyüklerde yarışacağım. Orada da rekorlar kırmayı ve kürsüye çıkmayı hedefliyorum. Daha fazla çalışarak büyüklerde de önemli başarılar elde edeceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Kıvanç Erkan'dan Dünya Rekoru ve Hedefler - Son Dakika

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