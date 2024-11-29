Yusuf Şimşek: Ligde Kalmak İçin Savaşacağız

Spor

- Yusuf Şimşek: "Ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız"

KOCAELİ - Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Kocaelispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, rakiplerinin Kocaelispor olmadığını belirterek, "Ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Adanaspor, deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Maçın zor olacağını biliyorduk. Rakip takımın kalitesi ve taraftarının önünde zor olacağını biliyorduk. Tahmin ettiğimiz gibi oldu. İlk yarı başa baş mücadele ettik. Sadece hocamız 6 dakika uzatma verdi, sonra 9 dakikada maçı bitirdi. Demek ki uzatmanın da uzatması oluyormuş. İkinci yarı 9 tane oyuncu değişti, 5 dakika uzatma verildi. Eleştirilecek başka bir şey yok. Kocaelispor zaten ligde rakibimiz değil. Onları da tebrik ediyorum. Yolumuza bakacağız. Oyuncu kardeşlerimizi kutluyorum. İnanılmaz mücadele verdiler. 4 haftadır buradayız. İnşallah Adanaspor'un ligde kalması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.