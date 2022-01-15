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Yusuf Yazıcı bombası patladı! Sağlık kontrolünden geçti, işte yeni takımı - Son Dakika

Yusuf Yazıcı bombası patladı! Sağlık kontrolünden geçti, işte yeni takımı

15.01.2022 11:23
Yusuf Yazıcı bombası patladı! Sağlık kontrolünden geçti, işte yeni takımı

Adı Galatasaray'la da anılan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rus ekibi CSKA Moskova için sağlık kontrolünden geçti.

Fransız ekibi Lille de bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, adım adım CSKA Moskova'ya transfer oluyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Lille kulübüyle anlaşma sağlayan CSKA kulübünün Yusuf Yazıcı ve menajerini Moskova'ya davet ettiği ve sağlık kontrollerinin yapıldığı öğrenildi. Menajer Adem Cebeci, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda gitti, yakın zamanda kulüplerden açıklama yapılacak onları bekleyin" ifadelerini kullandı.

SATIN ALMA OPSİYONU DA OLACAK

Fransız kulübü Lille ile CSKA Moskova'nın 6 aylık kiralama anlaşması yaptığı ancak 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunun ise zorunlu olabileceği de ifade ediliyor.

HOCA GİTTİ, FORMAYA HASRET KALDI

Yusuf Yazıcı, teknik direktör Galtier'in Lille'den ayrılmasından sonra bu sezon fazla forma şansı bulamamış ve Fransız ekibinden ayrılık kararı almıştı.

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Yusuf Yazıcı, Moskova, Milli, Rus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı bombası patladı! Sağlık kontrolünden geçti, işte yeni takımı - Son Dakika Spor


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