Yusuf Yünaçtı Avrupa Şampiyonu

13.05.2026 20:22
Hamza Yerlikaya, Yusuf Yünaçtı'nın Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'ndaki başarısını kutladı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yusuf Yünaçtı'nın kendilerine büyük mutluluk yaşattığını söyledi.

Almanya'nın Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonayı yerinden takip eden Hamza Yerlikaya, altın madalya kazanan Yusuf'u kutladı.

Yusuf'un başarısının önemine dikkati çeken Yerlikaya, "Yusuf Avrupa şampiyonu oldu ama en son paralimpik şampiyonunu yenerek bunu başardı. Bizi çok mutlu etti. Başta sayın Cumhurbaşkanımıza olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza, federasyonumuza, bizlere duasını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Hedeflerimiz büyük. Her geçen gün yükselişimiz artıyor. Almanya'da takım halinde Avrupa şampiyonu olacağız. Sonunda bol madalyalı bir olimpiyat hedefimiz var. Bu hedefe sağlam adımlarla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu: "Her gün İstiklal Marşımızı Almanya'da okutuyoruz"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Almanya'da önemli başarılar almaya devam ettiklerini dile getirdi.

Yusuf'u tebrik eden Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:

"Her gün İstiklal Marşımızı Almanya'da okutuyoruz. Sporcularımız buraya mükemmel hazırlandı. Yusuf'u canı gönülden kutluyorum. Önce paralimpik ikincisini sonra da şampiyonunu yendi. Onunla gurur duyururuz. Bize bu imkanları veren Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Sayın Bakan Yardımcımız, sporcuların Hamza ağabeyi, Hamza Yerlikaya'ya çok teşekkür ediyorum. Burada bize destek veriyorlar. Sporcularımız çok şanslı sporu seven Sayın Cumhurbaşkanımız var. İnşallah başarılar gelmeye devam edecek."

Yusuf Yünaçtı: "İkinci olmayı hiç düşünmedim"

Avrupa şampiyonu Yusuf Yünaçtı, emeklerinin karşılığını aldığı için büyük mutluluk yaşadığını aktardı.

Yusuf, çok zor kamplar yaparak bu başarıyı elde ettiğini anlatarak "İkinci olmayı hiç düşünmedim. Çok yoğun kamplar yaptık. Çok acı çektik ama hiçbir acıyı, karşılığını aldığım için hatırlamıyorum. Madalyamı Türk milletine armağan ediyorum. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

