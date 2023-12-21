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Yusufeli Barajı ile turizm canlandırılıyor - Son Dakika
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Yusufeli Barajı ile turizm canlandırılıyor

Yusufeli ilçesinde yapılan keşif uçuşlarıyla turizm canlandırılıyor ve yamaç paraşütü sporunun alt yapısı oluşturuluyor. Yeni ilçe merkezi göl manzarasıyla ilçe sakinlerine doyumsuz manzara sunuyor. Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, doğa sporları ve yamaç paraşütü için çalışmalar başlattıklarını belirtti. Yamaç paraşütü pilotu Bayram Yücel, başarılı bir uçuş gerçekleştirerek ilçede bu sporun yapılabilirliğini gösterdi.

Yusufeli Barajı ile turizm canlandırılıyor
21.12.2023 - 10:32,
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Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalan ilçede turizmi canlandırmak ve yamaç paraşütü sporunun alt yapısını oluşturmak amacıyla keşif uçuşları yapıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı tamamlanan ve enerji üretimine başlayan Türkiye'nin en yüksek barajı nedeniyle 7 köy ve ilçe merkezi sular altında kaldı.

Eski ilçe merkezinin hemen üst kodlarında bulunan yansıtıcılar bölgesinde kurulan yeni ilçe merkezi, göl manzarasıyla ilçe sakinlerine doyumsuz manzara oluşturdu. İlçede turizmi canlandırmak adına girişimlerde bulunan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, doğa sporları, adrenalin sporları, kano ve raftingin yanı sıra yamaç paraşütünün de yapılması için çalışma başlattı.

Türk Hava Kurumu Artvin Şubesi ile yapılan görüşmeler sonrasına bölgeye giden yamaç paraşütü pilotu Bayram Yücel, yeni ilçe merkezinin karşısında bulunan bin 350 rakımlı Karadağ'ın eteklerinden kalkış yaptı. Yaklaşık bin metre yükseklikte uçuş yapan Yücel, 30 dakika boyunca baraj gölü ve yeni ilçe merkezi üzerinde süzülerek göl kenarına başarılı iniş gerçekleştirdi.

"İlçede farklı noktalardan deneme uçuşları devam edecek"

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, ilçede hem turizmi canlandırmak hem de yeni spor alt yapısını oluşturmak için yamaç paraşütü pilotlarını ağırladıklarını dile getirdi. Başkan Aytekin, "İlçemizin geleceğinde doğa sporları, adrenalin sporları, kano, rafting sporlarının yanında bu bölgede geliştirmeye açık en önemli alanlardan birisinin de yamaç paraşütü olduğunu gördük. Daha önce farklı yamaç paraşütü pilotları da atlayış yaptılar. Bugün de arkadaşımız üç farklı noktadan atlayış yaparak çok güzel görselleri elde etti. İnşallah biz de kendi pilotlarımızı yetiştirerek bu coğrafyanın hem turizm hem de spor alt yapısıyla gençlerimizi yeni bir spor dalıyla tanışmalarına vesile olacağız" dedi.

Yamaç paraşütü pilotu Bayram Yücel ise Artvin Türk Hava Kurumu Şubesi talebi üzerine Yusufeli baraj gölü ve yeni ilçe merkezinde deneme uçuşları gerçekleştirdiğini ifade ederek, yamaç paraşütünün ilçede yapılabilirliği noktasında çalışma başlattı. Yücel, "Yusufeli'nde yeni kalkış alanları tespit ettik. 3 farklı noktadan kalkışımızı yaptık. Baraj gölü ve yeni yerleşim yeri üzerinde uçuşumuzu yaparak hemen göl kenarında uygun bir yere başarılı iniş yaptık. Bu spor için gerçekten çok uygun bir yer" cümlelerine yer verdi. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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