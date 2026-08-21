Bayburt'un Demirözü ilçesinde, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında gençlere yönelik yüzme eğitimleri devam ediyor.

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında kurulan portatif havuzda gençler yüzme eğitimi alıyor.

Yaz dönemi boyunca sürdürülen eğitimlerle çocuk ve gençlerin yüzme öğrenmeleri, su sporlarıyla tanışmaları ve spora olan ilgilerinin artırılması hedefleniyor.

Yetkililer, proje kapsamında gençlerin spor yaparak eğlenceli ve verimli bir yaz dönemi geçirmelerine katkı sağlandığını belirtti.