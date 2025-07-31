Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Sertifika Töreni

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolle yıllardır Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamın kurs süresini başarıyla bitiren öğrencilere katılım belgeleri İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ve Palandöken İlçe Müdürü Muzaffer Kaya tarafından verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da destek verdiği 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamında yüzme eğitimi alan ve yüzmeyi öğrenen öğrencilere sertifikaları verildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve çeşitli okullardan gelerek 16 saatlik yüzme kursu eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verildi. Öğrenciler arasında yüzmede yetenekli olan isimlerin ise Erzurum Gençlik Spor Kulübü'nden lisansları çıkarıldı.

Aygün koordinatörlük yaptı

Tam olimpik yüzme havuzunda Organize edilen projenin koordinatörlüğünü Ferhat Doğuş Aygün yaptı. Antrenör olarak Beyza Özer, Furkan Alişan, Ufuk Tepegün, Zeynep Özdal, Ahmet Akdaş'ın yanı sıra Can kurtaranlar, Selçuk Yıkılgan, Köksal Burak Doğrusoy, Diler Çam, EYS antrenörleri Mihriban Uluç, Buse Kılıçer ve Ecesu Ege Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesinde görev aldı.

Çakmur minik kulaçlara belge verdi, Velilere teşekkür etti

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, GSB ile MEB arasında yapılan Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesinde 16 saatlik yüzme bilmeyen kalmasın programını tamamlayan kursiyerler için Palandöken ilçesindeki Tam Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen sertifika töreninde bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Katılım belgesi kazanmayan hak kazanan öğrencilere sertifikalarını veren İl Müdürü Çakmur, çocuklarını yaz boyunca GSB yaz spor okullarına gönderen ve GSB ile MEB'in ortak yürüttüğü "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesine gönderen ailelere teşekkür etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Bakanlığımızın MEB ile ortak yürüttüğü 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında, şehrimizin çocuklarına yüzme öğreterek hem özgüven kazandırıyor hem de sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralıyoruz" dedi.

Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ise Yüzme Kurslarını başarıyla tamamlayan çocukları tebrik ederek aralarından birçok ismi ise Gençlik Spor Kulübüne kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dönmez, "Bu süreçte emeği geçen antrenörlerimize, tesis personelimize, İlçe Müdürümüze, tesis amirimize ve katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Sporla büyüyen bir nesil için hep birlikte çalışıyoruz. İl Müdürümüz Levent Çakmur öncülüğünde Erzurum'un sporda hep zirvelerde olması için tüm gücümüzle çalışıp gayret ediyoruz. Destekleri için il müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ve Palandöken İlçe Müdürü Muzaffer Kaya tarafından öğrencilere katılım belgeleri verildi. - ERZURUM