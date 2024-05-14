Spor

- Yüzme takımı, bin 850 metre rakımda hazırlıklarını sürdürüyor

KAYSERİ - Kayseri'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren yüzme takımı, Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yaparak müsabakalara hazırlanıyor.

Erciyes'in eteklerinde bin 850 metre rakımda bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sporcuların vazgeçilmezi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan TOHM'daki yüzme takımı da merkezde kampa girerek müsabakalara hazırlanıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Kayseri'mizde yüzme takımımız bin 850 rakımda bulunan Yüksek İrtifa Kam Merkezi'mizde kamp yapmaktaydı. Şehrimizde böyle bir yerin olması, olimpik sporcu hazırlama yönünden bizim için önemli bir mekan olarak ortaya çıkması hem sporcularımız açısından hem de performansa dayalı yapılacak olan çalışmalar açısından çok önem arz etmektedir. Yüksek İrtifa Merkezi'ndeki yüzme havuzumuzun özellikle çalışmalar içerisinde çok büyük katkı sağladığını ve bundan sonra da çalışmalara büyük destek vereceğini görüyoruz. Çünkü olimpik merkezde performans sporcularımızın bu alanlardan yüksek seviyede yararlanacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri'deki tesislerin önemine dikkat çeken Kabakcı, "Hem teknik kadromuzun hem de sporcularımızın bundan memnuniyeti azami seviyededir. Bizler her alanda sporcularımıza desteği verirken, gereken performans antrenmanları gerek yan destekler anlamında çok önem arz eden antrenman programları için önemli olan bu çalışmaları daha da büyüterek devam edeceğiz. Birçok alandaki branşlar da bu olimpik merkezinden yararlanacaktır. Türkiye'mizde sayılı yerlerden olan bu tesislerin Türk sporuna önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Burada antrenman yapan sporcularımızın da al bayrağımızı göndere çektirecek, dünyada, Avrupa'da ve olimpiyatta başarılı olabilecek sporcular olarak ülkemizi temsil edeceklerdir" dedi.