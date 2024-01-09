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Yüzmede 2024 Faaliyet Takvimi Açıklandı - Son Dakika
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Yüzmede 2024 Faaliyet Takvimi Açıklandı

Türkiye Yüzme Federasyonu, 2024 yılı faaliyet takvimini duyurdu. Takvime göre, Dünya Yüzme Şampiyonası 11-18 Şubat'ta Doha'da, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası 2-7 Temmuz'da Vilnius'ta, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ise aralık ayında Budapeşte'de gerçekleştirilecek.

Yüzmede 2024 Faaliyet Takvimi Açıklandı
09.01.2024 - 12:29,
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Yüzmede 2024 yılı faaliyet takvimi açıklandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun internet sitesinde yer alan faaliyet takvimine göre yılın en önemli organizasyonlarından birisi Dünya Yüzme Şampiyonası, 11-18 Şubat tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası ise 2-7 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius kentinde gerçekleştirilecek.

Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ise aralık ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak.

Kaynak: AA
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