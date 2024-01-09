Yüzmede 2024 Faaliyet Takvimi Açıklandı

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Yüzmede 2024 yılı faaliyet takvimi açıklandı.
Türkiye Yüzme Federasyonunun internet sitesinde yer alan faaliyet takvimine göre yılın en önemli organizasyonlarından birisi Dünya Yüzme Şampiyonası, 11-18 Şubat tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek.
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası ise 2-7 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius kentinde gerçekleştirilecek.
Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ise aralık ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak.
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