Yüzmeye Yaşar Üniversitesi damgası - Son Dakika
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Yüzmeye Yaşar Üniversitesi damgası

24.05.2022 12:25
Yüzmeye Yaşar Üniversitesi damgası

YAŞAR Üniversitesi'nin yüzmede çoğu milli takımlarda yer alan öğrencileri geçen hafta hem açık su yüzme yarışlarında hem de GNÇ Sporfest 2022'de birçok dereceye imza attı.

YAŞAR Üniversitesi'nin yüzmede çoğu milli takımlarda yer alan öğrencileri geçen hafta hem açık su yüzme yarışlarında hem de GNÇ Sporfest 2022'de birçok dereceye imza attı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun organizasyonlarından biri olan GNÇ Sporfest 2022'nin yüzme dalına Yaşar Üniversitesi sporcuları damga vurdu ve 1 genel klasman, 5 takım ve 11 bireysel dereceye imza attı. Çoğu mili takım sporcusu olan Yaşar Üniversiteli yüzücülerden İlayda Kargın 100 metre sırt ve 50 metre sırtta birinciliği, 50 metre kelebek ve 100 metre serbestte ikinciliği, Ali Ergün Yeke 400 metre karışık ve 400 metre serbestte birinciliği, Tunçay Cenk Ceritoğlu 200 metre sırt ve 200 metre karışıkta ikinciliği, 50 ve 100 metre sırtta üçüncülüğü, Selina Çolak ise 400 metre serbestte üçüncülüğü elde etti. Yaşar Üniversitesi sporcuları, takım olarak da erkekler genel klasman, 8x50 metre serbest kadın-erkek mix, erkekler 4x50 metre serbest, erkekler 4x100 metre serbest ve erkekler 4x100 metre bayrakta ise üçüncülüğü kazanmayı başardı.

CARETTALARLA YÜZDÜLER5'inci Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme Yarışması, İztuzu Plajı'nda, "Carettalarla Yüzüyoruz" temasıyla 478 sporcunun katılımıyla geçen hafta gerçekleştirildi. Bugüne kadar açık su yüzme yarışlarında birçok ulusal ve uluslararası derecesi bulunan Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Şehran Kartal (19), büyük bir başarıya imza attı. Kartal, 5 kilometrelik parkurda genel klasmanda ve 18-24 yaş grubunda birinci oldu. Aynı yarışta mücadele eden ve bugüne kadar birçok dereceye imza atan Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Aslı Keçelioğlu da yaş grubunda üçüncülük elde etti. Keçelioğlu, yarış sabahı yoğun sağanak yağışa ve deniz şartlarının oldukça zorlayıcı olmasına karşın nesli tükenmekte olan Caretta Caretta'lar için yapılan yarışta olmaktan ve onlarla yan yana yüzmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Şehran Kartal, ayrıca, Antalya'nın Kemer ilçesinde 19-22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ve bin 800'e yakın sporcunun katıldığı 15. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda da 5 kilometre ve 3 kilometre yarışlarında 17-19 yaş grubunda üçüncülükleri kazandı.


- İzmir
Yüzmeye Yaşar Üniversitesi damgası
Yüzmeye Yaşar Üniversitesi damgası
Yüzmeye Yaşar Üniversitesi damgası
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Yüzmeye Yaşar Üniversitesi damgası - Son Dakika


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