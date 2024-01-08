Yunanistan Lig'i takımlarından Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, yeni takımıyla 2'de 2 yaparak ligde liderliğe yükseldi.
Panathinaikos, dün alşam Panetolikos'u 2-1 yendi. Yeşil beyazlılar, PAOK'un Aris'e kaybetmesiyle ligde liderliğe yükseldi.Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Fatih Terim zor anla yaşadı.
Deneyimli çalıştırıcı konuşması sırasında "Panathinaikos" demeye çalıştı. Fakat bunu başaramayan Terim'in suratı şekilden şekle girdi. O anlar kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Son Dakika › Spor › Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi - Son Dakika