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Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi - Son Dakika
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Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi

Yunanistan takımı Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, dün akşam oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında zor anlar yaşadı. Tecrübeli teknik adam bir türlü "Panathinaikos" diyemedi. Yüzü şekilden şekle giren Terim'in o anları çok konuşuldu.

08.01.2024 - 14:21,  Güncelleme: 14:35
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Yunanistan Lig'i takımlarından Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, yeni takımıyla 2'de 2 yaparak ligde liderliğe yükseldi.

BASIN TOPLANTISINDA ZOR ANLAR YAŞADI

Panathinaikos, dün alşam Panetolikos'u 2-1 yendi. Yeşil beyazlılar, PAOK'un Aris'e kaybetmesiyle ligde liderliğe yükseldi.Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Fatih Terim zor anla yaşadı.

"PANATHINAIKOS" DİYEMEDİ

Deneyimli çalıştırıcı konuşması sırasında "Panathinaikos" demeye çalıştı. Fakat bunu başaramayan Terim'in suratı şekilden şekle girdi. O anlar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Yüzü şekilden şekle giren Terim\'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (3)
  • OĞUZ İÇEN : BU SEFERDE PAPUA YENİ GİNECE KONUŞ DA,DÜNYA HOCA GÖRSÜN)))) Yanıtla 10 1
  • Serkan Basar: termine del re dei fondi :) Yanıtla 6 1
  • Oktay KUŞÇU: Ha gayret söyleyeceksin :D Yanıtla 1 0

Panathinaikos, Panathinakos, Fatih Terim, Yunanistan, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi - Son Dakika
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