Zabıta memurunun büyük başarısı - Son Dakika
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Zabıta memurunun büyük başarısı

23.02.2022 15:09
Zabıta memurunun büyük başarısı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde görev yapan zabıta memuru, katıldığı tekvando 4. kademe başantrenör yetiştirme kursunu başarıyla tamamlayarak başantrenör olmaya hak kazandıTürkiye Tekvando Federasyonu tarafından 4-17 Ocak 2022 tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilen 4.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde görev yapan zabıta memuru, katıldığı tekvando 4. kademe başantrenör yetiştirme kursunu başarıyla tamamlayarak başantrenör olmaya hak kazandı

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından 4-17 Ocak 2022 tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilen 4. kademe başantrenörlük kursuna katılan zabıta memuru Metin Yıldırım, tekvandoda antrenörlük eğitimi ve ilkeleri, üst düzey antrenman planlaması ve programlaması gibi eğitimleri tamamlayarak başantrenör olmaya hak kazandı.

Zabıta memuru olarak çalışan ve aynı zamanda tekvando antrenörü olan Metin Yıldırım yaptığı açıklamada, "Tekvando sporuna 2001 yılında başladım. 4. Kademe Başantrenör, Tekvando Ulusal Milli Hakem vizeli aktif olarak hakem ve antrenörlük yapıyorum. Tekvando branşında Malkara'mızı Türkiye genelinde tanıtmak ve ismini duyurmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

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Tekirdağ, Zabıta, Konya, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Zabıta memurunun büyük başarısı - Son Dakika


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