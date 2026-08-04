Zafer Aktaş ile 2 Yıllık Sözleşme

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Yukatel Denizli Basket'te başantrenör Zafer Aktaş ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Kulübün açıklamasına göre yeni sezon yapılanması kapsamında ilk resmi imza, son iki sezondur takımın başında olan Aktaş ile atıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Veli Deveciler, istikrarın kulüp için en önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Aktaş'ın göreve geldiği günden bu yana sadece saha içinde değil, kulüp kültürünün gelişmesinde de önemli katkılar sunduğunu ifade eden Deveciler, Avrupa kupalarında mücadele edecekleri yeni sezonda birbirini iyi tanıyan teknik ekiple yola devam etme kararı aldıklarını kaydetti.

Deveciler, iki yıllık sözleşmenin kulüp ve Denizli basketbolu için hayırlı olmasını dileyerek, taraftarların desteğiyle daha büyük hedeflere ulaşacaklarına inandıklarını belirtti.

Zafer Aktaş ise Yukatel Denizli Basket'in kendisi için sadece görev yaptığı bir kulüp değil, birlikte büyüdükleri büyük bir aile olduğunu dile getirdi.

Yönetimin kendisine duyduğu güven için teşekkür eden Aktaş, yeni sezonda hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi hem de Avrupa kupalarında mücadele edeceklerini belirterek, taraftarlara son ana kadar mücadele eden bir takım izletmeye devam edeceklerini aktardı.???????