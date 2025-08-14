Zafer Kupası\'nda Taraftar Tepkisi: Futbol Kategorisi İptal Edildi

Afyonkarahisar'da düzenlenen Zafer Kupası futbol müsabakaları sırasında hakemin kararlarına tepki gösteren Aydın Köyü Spor taraftarları, saha kapısına akın etti.

Şuhut ilçesinde, Şuhut Belediyesi tarafından Zafer Kupası futbol müsabakaları düzenlendi. Maç esnasında hakemin kararlarına tepki gösteren Aydın Köyü Spor taraftarları, sahanın kapısına doğru akın etti. Taraftarların tepkisi üzerine sahada kısa süreli arbede yaşandı. Hakemin güvenliğini sağlamak amacıyla polis, jandarma ve zabıta ekipleri siper oldu. Olay yerine gelen Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, yaşanan olayların ardından Zafer Kupası'nın futbol kategorisinin iptal edildiğini açıkladı. Başkan Özaşkın, sporun saygı sevgi ve paylaşmak adına düzenlediklerini ama bu kriterlere zaman zaman uyulmadığı gerekçesiyle futbol kategorisinin turnuvada iptal edildiğini söyledi.

Turnuvanın voleybol branşında devam edeceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR