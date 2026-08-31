Zafer Mix Cup 2026 Tenis Turnuvası Sona Erdi

Afyon Tenis Masterlar adına İbrahim Karakaya'nın organizasyonuyla düzenlenen, FSM Kulüp Başkanı Mehmet Ekmekçi'nin sponsorluğunu üstlendiği Zafer Mix Cup 2026 Tenis Turnuvası, FSM kortlarında oynanan gösteri ve final maçlarıyla sona erdi.

Afyonkarahisar'da tenis severleri bir araya getiren Zafer Mix Cup 2026, çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Turnuvada 20 takım ve toplam 40 sporcu mücadele ederken, organizasyon boyunca sporcular kortta kıyasıya rekabet etti.

Turnuvanın finalinde Sıla-Erdem çifti ile Damla-İbrahim çifti karşı karşıya geldi. Heyecanlı geçen final mücadelesini kazanan Sıla-Erdem ikilisi, Zafer Mix Cup 2026'nın şampiyonu oldu.

Organizasyon yalnızca sportif başarıların değil, centilmenlik, emek ve tenise verilen desteğin de ödüllendirildiği bir turnuva oldu. Turnuva sonunda toplam 16 ödül sahiplerini buldu.