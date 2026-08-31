Zafer Mix Cup 2026 Tenis Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zafer Mix Cup 2026 Tenis Turnuvası Sona Erdi

Zafer Mix Cup 2026 Tenis Turnuvası Sona Erdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da düzenlenen Zafer Mix Cup 2026'nın şampiyonu Sıla-Erdem çifti oldu.

Afyon Tenis Masterlar adına İbrahim Karakaya'nın organizasyonuyla düzenlenen, FSM Kulüp Başkanı Mehmet Ekmekçi'nin sponsorluğunu üstlendiği Zafer Mix Cup 2026 Tenis Turnuvası, FSM kortlarında oynanan gösteri ve final maçlarıyla sona erdi.

Afyonkarahisar'da tenis severleri bir araya getiren Zafer Mix Cup 2026, çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Turnuvada 20 takım ve toplam 40 sporcu mücadele ederken, organizasyon boyunca sporcular kortta kıyasıya rekabet etti.

Turnuvanın finalinde Sıla-Erdem çifti ile Damla-İbrahim çifti karşı karşıya geldi. Heyecanlı geçen final mücadelesini kazanan Sıla-Erdem ikilisi, Zafer Mix Cup 2026'nın şampiyonu oldu.

Organizasyon yalnızca sportif başarıların değil, centilmenlik, emek ve tenise verilen desteğin de ödüllendirildiği bir turnuva oldu. Turnuva sonunda toplam 16 ödül sahiplerini buldu.

Kaynak: İHA

Turnuva, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zafer Mix Cup 2026 Tenis Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rosenheim’da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti Rosenheim'da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti
Girne’deki gemi kazası için Türkiye’de hazırlık: Ekipler teyakkuzda Girne'deki gemi kazası için Türkiye'de hazırlık: Ekipler teyakkuzda
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı Kalp krizi böyle gelmiş Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş
Fatih’te emekli polis dehşeti: 3 ölü Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü
Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu tüm liderler aynı karede Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti

13:01
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
12:54
Arda Güler’in golüne Mourinho’dan olay tepki Ülke onu konuşuyor
Arda Güler'in golüne Mourinho'dan olay tepki! Ülke onu konuşuyor
12:14
Yunanistan’ın gökyüzüne İsrail kalkanı 3 sistem tek ağda birleşecek
Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek
12:03
Türkiye’yi ayağa kaldıran video Vatandaşlar Bakan Çiftçi’yi etiketliyor
Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Vatandaşlar Bakan Çiftçi'yi etiketliyor
11:28
“Haksız yere ihraç edildim“ diyen eski hakimin dosyasından skandallar çıktı: Usulsüz tahliye, rüşvet, tehdit...
"Haksız yere ihraç edildim" diyen eski hakimin dosyasından skandallar çıktı: Usulsüz tahliye, rüşvet, tehdit...
11:22
KKTC’de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 13:15:16. #7.13#
SON DAKİKA: Zafer Mix Cup 2026 Tenis Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement