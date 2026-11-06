Zalgiris Kaunas, Beşiktaş\'ı deplasmanda 83-67 yenerek 6. galibiyetini aldı

SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Emilio Perez, Mario Majkic

BEŞİKTAŞ: Anthony Brown 10, Omoruyi 17, Gabriel 14, DeJulius 5, Nowell 4, Dotson 8, Walker IV 7, Metecan Birsen 2, Morgan, Wilbekin, Zizic

ZALGIRIS KAUNAS: Sterling Brown 7Carsen Edwards 11, Valanciunas 12, Evans 6, Tubelis 14, Butkevicius 3, Sleva 5, Lee 10, Ulanovas 2, Grigonis 13, Akobundu-Ehiogu

1'İNCİ PERİYOT: 17-20

DEVRE: 31-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 44-62

EuroLeague'in 10'uncu haftasında Beşiktaş, evinde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk periyodunu Zalgiris 20-17 önde kapatırken, ikinci periyotta farkı biraz daha arttırarak ilk devreyi 45-31'lik skorla bitirdi. Üçüncü periyotta 62-44 öne geçen Litvanya ekibi, parkeden 83-67'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Zalgiris Kaunas, 6'ncı galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise 6'ncı yenilgisini aldı.