Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor

29.03.2026 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2018 yılında Fenerbahçe'nin altyapısında forma giyerek A takım ile antrenmanlara çıkan Ahmet Yiğit Gül, sosyal medya üzerinden kendisine kulüp aramaya başladı. Şu anda boşta olan 25 yaşındaki oyuncunun 2025 yılında kasiyerlik yaptığı da görülmüştü.

Fenerbahçe altyapısında forma giyen ve 2018 yılında A takım ile antrenmanlara çıkan Ahmet Yiğit Gül, bir süredir herhangi bir takımın formasını giymedi.

TAKIM BULAMAYINCA KASİYERLİK YAPTI

Sarı-lacivertlilerden ayrılmasının ardından alt liglerde forma giyen ve son olarak herhangi bir takımla anlaşamayan 25 yaşındaki Ahmet Yiğit Gül, geçtiğimiz yıl kasiyerlik yaparken görülmüştü. Kasiyerlik yaptığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Fenerbahçe'den ayrılış sürecine dair konuşan genç oyuncu, "Ali Koç bize hiçbir şeyin değişmeyeceğini söyledi ama öyle olmadı. Barcelona'dan David diye bir altyapı koordinatörü getirdi. David kimseyle görüşmeden bizi kovdu!" demişti.

SOSYAL MEDYADAN KULÜP ARAMAYA BAŞLADI

17 Şubat 2001 doğumlu 25 yaşındaki Ahmet Yiğit Gül'ün son olarak kendisine sosyal medyada kulüp aramaya başladığı görüldü. Sosyal medya hesabından bir gruba ilan veren Ahmet Yiğit Gül, '9-10 numara oynuyorum' ifadelerini kullanarak verdiği iletişim bilgilerinden gelecek telefonları beklemeye başladı.

FUTBOLSEVERLER ARASINDA ŞAŞKINLIK YARATTI

Fenerbahçe'de geleceğin en büyük potansiyellerinden biri olarak gösterilen Ahmet Yiğit Gül'ün kendisine sosyal medyadan kulüp aramaya başlaması, futbolseverlerin dikkatini çekti ve şaşkınlığa neden oldu.

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran görüntüler Son kullanma tarihi “yok artık“ dedirtti Mide bulandıran görüntüler! Son kullanma tarihi "yok artık" dedirtti
İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu
Trump’tan gazetecilere: Bana her şeyi sorabilirsin, seksten bahsedebilirsin Trump'tan gazetecilere: Bana her şeyi sorabilirsin, seksten bahsedebilirsin
Cengiz Kurtoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı Cengiz Kurtoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı
Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur’an-ı Kerim’i alet eden fenomen rezil oldu Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke Türklere çağrıda bulundular Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular

18:37
İmzalar atıldı Karşıyaka yeni stadına kavuşuyor
İmzalar atıldı! Karşıyaka yeni stadına kavuşuyor
18:35
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var
İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
18:14
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan tüm milli futbolculara hediye villa Ancak bir şartı var
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var
17:54
Fenerbahçe Opet, Galatasaray’ı farklı yendi
Fenerbahçe Opet, Galatasaray'ı farklı yendi
17:11
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
16:19
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
15:48
İslamabad’daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 19:39:57. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.