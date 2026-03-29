Fenerbahçe altyapısında forma giyen ve 2018 yılında A takım ile antrenmanlara çıkan Ahmet Yiğit Gül, bir süredir herhangi bir takımın formasını giymedi.
Sarı-lacivertlilerden ayrılmasının ardından alt liglerde forma giyen ve son olarak herhangi bir takımla anlaşamayan 25 yaşındaki Ahmet Yiğit Gül, geçtiğimiz yıl kasiyerlik yaparken görülmüştü. Kasiyerlik yaptığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Fenerbahçe'den ayrılış sürecine dair konuşan genç oyuncu, "Ali Koç bize hiçbir şeyin değişmeyeceğini söyledi ama öyle olmadı. Barcelona'dan David diye bir altyapı koordinatörü getirdi. David kimseyle görüşmeden bizi kovdu!" demişti.
17 Şubat 2001 doğumlu 25 yaşındaki Ahmet Yiğit Gül'ün son olarak kendisine sosyal medyada kulüp aramaya başladığı görüldü. Sosyal medya hesabından bir gruba ilan veren Ahmet Yiğit Gül, '9-10 numara oynuyorum' ifadelerini kullanarak verdiği iletişim bilgilerinden gelecek telefonları beklemeye başladı.
Fenerbahçe'de geleceğin en büyük potansiyellerinden biri olarak gösterilen Ahmet Yiğit Gül'ün kendisine sosyal medyadan kulüp aramaya başlaması, futbolseverlerin dikkatini çekti ve şaşkınlığa neden oldu.
Son Dakika › Spor › Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?