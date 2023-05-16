Zaniolo'dan taraftarı kızdıran hareket! Oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı - Son Dakika
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Zaniolo'dan taraftarı kızdıran hareket! Oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı

Zaniolo'dan taraftarı kızdıran hareket! Oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı

16.05.2023 22:13

İstanbulspor-Galatasaray maçının ikinci devresinde oyuna dahil olan Nicolo Zaniolo, 75. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. İtalyan topçu gördüğü kart sonrası itirazda bulunmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'la karşı karşıya geldi.

ZANIOLO KIZARDI

Maçın 75. dakikasında hızını kontrol edemeyip rakibine müdahalede bulunan İtalyan futbolcu, önce sarı kart gördü. Hakem Numanoğlu pozisyonu VAR'da izledi ve kartın rengi kırmızı oldu.

İtiraz bile etmedi! Zaniolo atıldı, Galatasaray 10 kişi kaldı

İTİRAZ ETMEDİ AMA SİNİRDEN ÇILDIRDI

Nicolo Zaniolo gördüğü kırmızı kart sonrası bir itirazda bulunmadı ve sahadan çıktı. 70'te oyuna girip 75'te kırmızı kart gören Zaniolo,tünel kapısını yumrukladı.

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Nicolo Zaniolo, İstanbulspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zaniolo'dan taraftarı kızdıran hareket! Oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zaniolo'dan taraftarı kızdıran hareket! Oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı - Son Dakika
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