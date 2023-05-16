Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'la karşı karşıya geldi.
Maçın 75. dakikasında hızını kontrol edemeyip rakibine müdahalede bulunan İtalyan futbolcu, önce sarı kart gördü. Hakem Numanoğlu pozisyonu VAR'da izledi ve kartın rengi kırmızı oldu.
Nicolo Zaniolo gördüğü kırmızı kart sonrası bir itirazda bulunmadı ve sahadan çıktı. 70'te oyuna girip 75'te kırmızı kart gören Zaniolo,tünel kapısını yumrukladı.
Son Dakika › Spor › Zaniolo'dan taraftarı kızdıran hareket! Oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı - Son Dakika