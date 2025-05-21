Zaniolo Galatasaray\'a geri dönüyor

Süper Lig devi Galatasaray'ın ara transfer döneminde Nicolo Zaniolo'yu satın alma opsiyonuyla Fiorentina'ya kiralamıştı. İtalyan ekibinin Zaniolo'nun bonservisiyle transferi için son kararı verdiği iddia edildi.
Fiorentina'ya 15.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralanan 25 yaşındaki futbolcu için son kararın verildiği belirtildi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Fiorentina, Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
Fiorentina formasıyla 13 maça çıkan Zaniolo, gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Zaniolo'nun Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İtalyan futbolcu, 30 Haziran'da kiralık sözleşmesinin bitmesi sonrası sarı-kırmızılı kulübe geri dönecek.
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