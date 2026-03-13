Zara'da Sporculara Destek Ziyareti

13.03.2026 17:08
Belediye Başkanı Çelik, şampiyon sporculara hediyeler verirken, destekçilerle buluştu.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik ve hayırsever iş insanı Yahya Yatar, Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü ziyaret ederek başarılı sporcularla bir araya geldi.

Ziyarette Sivas il müsabakalarında şampiyon olan badminton takımına Çelik tarafından raket hediye edildi, iş insanı Yahya Yatar da U-18 ve kadın futbol takımlarına forma desteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Fatih Çelik, "İlçemizde futbol, güreş, badminton, voleybol, basketbol branşlarında 150 civarında sporcu öğrencimizin yetişiyor olması ve yerel, ulusal müsabakalarda elde ettikleri başarılar bizleri ziyadesiyle gururlandırmaktadır. Sporcularımızın ihtiyaç duydukları her desteği sağlayarak onların yanlarında oluyoruz. İş insanlarımız da bu başarılara destek olmaktadırlar, kendilerine de teşekkür ediyorum. Gençlik Spor ve İlçe Müdürümüz Hamza Ergüt'e ve tüm antrenör ve sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

