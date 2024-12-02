Zaragoza, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Spor

Zaragoza, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne Ev Sahipliği Yapacak

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı finali, 2026-2027'ye kadar Zaragoza'da yapılacak.

02.12.2024 17:17
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı finaline 3 yıl boyunca İspanya'nın Zaragoza kenti ev sahipliği yapacak.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, FIBA Avrupa ile ev sahibi kulüp Casademont Zaragoza arasında gerçekleştirilen stratejik ortaklık anlaşması uyarınca turnuvanın 6'lı finali, 2026-2027 sezonu sonuna kadar Principe Felipe Salonu'nda oynanacak.

FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, yaptığı açıklamada, Zaragoza'yı 3 sezon boyunca 6'lı final'in ev sahibi olarak duyurmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Burası basketbolu seven bir şehir ve Avrupa'nın en tutkulu taraftarlarına ev sahipliği yapıyor. Bu uzun vadeli vizyonu hayata geçirdikleri için yalnızca ev sahibi kulüp Casademont Zaragoza'ya değil, aynı zamanda Aragon bölge hükümetine, Zaragoza şehrine ve İspanya Basketbol Federasyonuna teşekkürlerimi sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Zaragoza, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı finalinin ilk ev sahibi olma özelliği taşıyacak.

İlk kez düzenlenecek 6'lı final, 9-13 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Basketbol, Zaragoza, İspanya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zaragoza, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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