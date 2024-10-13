Zayn Sofuoğlu'ndan İki Şampiyonluk - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Zayn Sofuoğlu'ndan İki Şampiyonluk

Zayn Sofuoğlu\'ndan İki Şampiyonluk

5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, motosiklet ve kartingde Türkiye şampiyonu oldu, başarılar devam ediyor.

13.10.2024 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katıldığı ilk motosiklet yarışında Türkiye şampiyonu olan TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, karting yarışlarında da şampiyonluğunu ilan etti.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları başarıyla tamamlandı. Kocaeli'nin Körfez ilçesi TOSFED yarış pistinde düzenlenen yarışlarda, Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı adına katılan 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, yaşadığı talihsiz kaza neticesinde yarışı ikinci sırada tamamladı. 5 ayrı kategoride 60 sporcu mücadele ettiği yarışların genel klasmanda aldığı dereceler neticesinde minik Zayn, kendi kategorisindeki yarışların 5. Ayağında TOSFED Micro Destek Kupası'nın sahibi oldu. Bu çerçevede katıldığı ilk motosiklet yarışında Türkiye şampiyonluğunu ilan eden minik Zayn, aldığı bu galibiyetle 4 tekerde de şampiyonluk ilan etti. Finiş çizgisine gelmesinin ardından Zayn Sofuoğlu'nu ilk kutlayan babası oldu. Büyük sevinç yaşayan yakınları ve takım arkadaşları, şampiyonluğu minik Zayn'ı havaya atıp, meşaleler yakarak kutladı.

"Geçen hafta Türkiye Motosiklet Şampiyonasında şampiyon olmuştu, bugün kartingde oldu"

TOSFED Micro Destek Kupası'nı kazanan minik Zayn'ın babası TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, "Son yarışta bir kaza yaşadık ve en arkaya gitti ama pes etmedi oradan gelerek 2'nciliği aldı. Ancak ilk dörde girdiği için genel klasman birinciliğini ilan ediyordu. Bugün ilk kez dört tekerde genel klasman birinciliğine ulaştı. Geçen hafta Türkiye Motosiklet Şampiyonasında şampiyon olmuştu, bugün kartingte oldu. Çok çalışıyoruz ve emek veriyoruz. Bu şekilde de karşılığını almak bizi mutlu ediyor. Türkiye şampiyonlarına böyle ilgi yoktu ve Zayn ile beraber artık insanları, motor sporlarını izlemeye getiriyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Allah nasip ederse Borusan takımıyla da önümüzdeki yıl planlarımızı yaptık, Zayn'ı İngiltere'de yarıştırmaya başlıyoruz. İnşallah, güzel bir alt yapıyla Formula 1'e hazırlamak istiyoruz. 12. ay itibariyle antrenmanlara başlıyoruz, İnşallah oradan da şampiyonluklarla geleceğiz" dedi.

"TOSFED Micro Destek Kategori birincisi oldu"

Takım Yöneticisi Murat Can Eğilmez, "2024 Türkiye Karting Şampiyonası aslında 7 ayak ve 21 yarıştan oluşuyor. Ama Zayn'ın katıldığı kategori TOSFED'in desteklediği Micro Destek Kategorisi olarak geçiyor. 5 yaktan oluşuyor, bugün sonuna geldik. İlk gün başladığımızda yeni bir pistti kendisi için babasının pistinde hep çalışmıştı bu zamana kadar ve inanılmaz bir zaman harcadık ve kendisini çok geliştirdi. Bugünde kendisi birazcık zorladı bizi ama sonunda sezonun birincisi oldu. TOSFED Micro Destek Kategori birincisi oldu. Ekip olarak çok mutluyuz. Zayn'ın yeteneğinin farkındayız. Önümüzdeki senelerde çok iyi yerlerde göreceğiz. Bence hep birlikte bir tarihe tanıklık ediyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kenan Sofuoğlu, Motosiklet, Türkiye, kocaeli, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zayn Sofuoğlu'ndan İki Şampiyonluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
21:11 Hizbullah’ın İsrail’deki dronlu saldırısında Genel Kurmay başkanının öldüğü iddia edildi Hizbullah'ın İsrail'deki dronlu saldırısında Genel Kurmay başkanının öldüğü iddia edildi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti
20:11 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu
19:53 Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesinden açıklama: Bana değil doktorlara sorun Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesinden açıklama: Bana değil doktorlara sorun
16:25 Gülben Ergen Gaziantep’te yaşanan korkunç olay sonrası isyan etti Gülben Ergen Gaziantep'te yaşanan korkunç olay sonrası isyan etti
16:03 Kızılcık Şerbeti kadın cinayetlerine sessiz kalmadı Kızılcık Şerbeti kadın cinayetlerine sessiz kalmadı
16:03 Cinsel içerikli videosuyla başı yanan Elif Karaarslan, hakemlikten kazandığı parayı açıkladı Cinsel içerikli videosuyla başı yanan Elif Karaarslan, hakemlikten kazandığı parayı açıkladı
16:02 Kabinede kimler değişecek Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var
15:20 Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti
15:16 Trump’ın güvenlik endişelerinden dolayı golf oynamasının yasaklandığı iddia edildi Trump'ın güvenlik endişelerinden dolayı golf oynamasının yasaklandığı iddia edildi
15:09 15 yaşındaki çocuk, ailesinin husumetlisini öldürdü 15 yaşındaki çocuk, ailesinin husumetlisini öldürdü
15:03 Hande Yener, Gebze Belediyesi’nin önünde böyle haykırdı: Hayvan kelimesi benim için bir iltifattır Hande Yener, Gebze Belediyesi'nin önünde böyle haykırdı: Hayvan kelimesi benim için bir iltifattır
15:01 Araç alım satımında bunu yapmak artık zorunlu olacak Araç alım satımında bunu yapmak artık zorunlu olacak
15:00 Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 23:22:58. #1.12#
SON DAKİKA: Zayn Sofuoğlu'ndan İki Şampiyonluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.