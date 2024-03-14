ZBEÜ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Öğrencileri Türkiye Şampiyonu Oldu

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Türkiye Üniversitelerarası Salon Atletizm Şampiyonası'nda ZBEÜ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencileri Melike Malkoç Özdemir ve Doğukan Kilcioğlu, Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2023-2024 sezonu faaliyetleri kapsamında 6-7 Mart tarihlerinde Bursa'da Türkiye Üniversitelerarası Salon Atletizm Şampiyonası düzenlendi.

Şampiyonada ZBEÜ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi milli atlet Melike Malkoç Özdemir kadınlar 60 metre kategorisinde, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi milli atlet Doğukan Kilcioğlu ise erkekler 60 metre engelli koşusunda Türkiye şampiyonu oldu.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, elde edilen başarıların Üniversitenin her alanda olduğu gibi spor alanındaki çalışmalarının ne denli etkili olduğunun da bir göstergesi olduğunu belirterek, Melike Malkoç Özdemir, Doğukan Kilcioğlu ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ZONGULDAK