ZBEÜ BESYO öğrencileri Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası\'nda başarı elde etti

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ZBEÜ BESYO yüksek lisans öğrencileri Melike Malkoç Özdemir, Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 60 metre kategorisinde birinci, Doğukan Kilcioğlu ise erkekler 60 metre engel kategorisinde üçüncü oldu.

Türkiye Büyükler Salon Şampiyonası'nda, ZBEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan ve aynı zamanda Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans öğrenimlerini sürdüren milli atlet Melike Malkoç Özdemir birincilik, Doğukan Kilcioğlu ise üçüncülük elde etti. Milli sporcuların başarısında büyük payı olan antrenörleri Utku Duman da yüksek lisans öğrenimini aynı anabilim dalında sürdürüyor.

Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Büyükler Salon Şampiyonası, 142 kadın ve 316 erkek sporcunun katılımı ile 17-18 Şubat tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Kadınlar 60 metre kategorisinde gerçekleşen yarışta, sekiz seçme serisinin ardından finale kalan ve tüm rakiplerini geride bırakan ZBEÜ öğrencisi milli atlet Melike Malkoç Özdemir, 7 saniye 60 saliselik derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın erkekler 60 metre engel kategorisinde yarışan ZBEÜ öğrencisi milli atlet Doğukan Kilcioğlu ise sergilediği 8 saniye 15 saliselik performans ile şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversiteyi başarı ile temsil eden Melike Malkoç Özdemir, Doğukan Kilcioğlu ve Utku Duman'ı kutlayarak spor yaşamlarında ve akademik kariyerlerinde başarılarının artarak devam etmesini temenni ettiğini belirtti. - ZONGULDAK