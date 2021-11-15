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ZBEÜ öğrencileri milli takımların güç kaynağı olma hedefine başarılarıyla ilerliyor - Son Dakika

ZBEÜ öğrencileri milli takımların güç kaynağı olma hedefine başarılarıyla ilerliyor

15.11.2021 15:37
ZBEÜ öğrencileri milli takımların güç kaynağı olma hedefine başarılarıyla ilerliyor

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) lisans ve yüksek lisan programlarında öğrenimlerini sürdüren ve mezun olan Zonguldaklı "milli sporcular" Rektör Mustafa Çufalı'yı makamında ziyaret etti.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) lisans ve yüksek lisan programlarında öğrenimlerini sürdüren ve mezun olan Zonguldaklı "milli sporcular" Rektör Mustafa Çufalı'yı makamında ziyaret etti.

ZBEÜ BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde öğrenimlerini sürdüren milli sporcular Melike Malkoç (atletizm), Doğukan Kilcioğlu (atletizm), mezun öğrencilerimiz Birol Aygün (boks), Ahmet Talha Kılıç (cirit) ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Programı öğrencisi Metin Sönmez (judo), BESYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Gümüş ile birlikte Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı makamında ziyaret ettiler.

ZBEÜ'de öğrenim gören ve mezun olan milli sporcular, 2021 yılını da başarılarla tamamlıyorlar. Zonguldaklı milli sporculardan BESYO üçüncü sınıf öğrencileri milli atletlerden Melike Malkoç Uluslararası Challange Cup 2021/ U23 4x100 bayrak yarışında Türkiye rekorunu kırarak, Doğukan Kilcioğlu ise 110 metre engellide 2021 yılı U23 Türkiye şampiyonu olarak madalyalarına bir yenisini daha ekledi. BESYO mezunu Zonguldaklı milli boksör Birol Aygün geçtiğimiz ay Zonguldak'ta düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonasında 75 kiloda şampiyonluğu kazandı. Bir diğer mezun Zonguldaklı milli ciritçi Ahmet Talha Kılıç ise Nurullah İvak Kış Şampiyonası ile Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonasında gümüş madalyalar kazandı. Kılınç, Büyükler Süper Lig Şampiyonasında yarıştığı iki kademede de bronz madalya aldı. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimi gören Zonguldak'ın yetiştirdiği milli judocu Metin Sönmez ise 2021 Judo Dünya Veteran Şampiyonasından altın madalya ile döndü.

Gümüş: "BESYO, ZBEÜ ve Zonguldak, şeref kürsülerindeki yerini güçlendiriyor"

Milli sporcu öğrenci ve mezunlarının elde ettikleri başarılardan gurur duyduklarını belirten BESYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Gümüş, ziyarette şunları söyledi: "Yüksekokulumuzda lisans ve Sağlık Bilimleri Enstitümüzde yüksek lisans öğrenimi gören milli sporcu öğrencilerimiz ile mezunlarımızın sürdürdükleri başarıların destekçisi ve takipçisiyiz. Milli sporcularımızın yetenek, beceri ve donanımlarını akademik eğitimleriyle daha da güçlendirmeleri bizim için büyük önem taşıyor. Bu nedenle sporcularımızın milli takım çalışmaları ile eğitim öğretim faaliyetlerini eş zamanlı yürütebilmeleri için tüm desteği veriyoruz. Mezunumuz olan milli sporcularımızın çalışmalarını ve başarılarını yakından takip ediyoruz. Özellikle son zamanlarda Zonguldak'ta yetişen ve bizim öğrencimiz, bizim mezunumuz olan milli sporcuların başarıları sayesinde BESYO, ZBEÜ ve Zonguldak, ulusal ve uluslararası karşılaşmalarda şeref kürsüsündeki yerini güçlendiriyor."

Çufalı: "Üniversitemiz ve Zonguldak, Milli Takımların Güç Kaynağı Olma Hedefine Başarılarla İlerliyor"

BESYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Gümüş ile milli sporcuların ziyaretlerinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, "Milli sporcularımızı gönülden kutluyorum. Elde ettikleri başarılarla milli sporcu olma gururunu yaşadıkları gibi, Üniversitemize, Zonguldak'a ve Ülkemize güç ve enerji katarken heyecan ve gururu da yaşattıkları için onlara teşekkür ediyorum. Son dönemde görüyoruz ki Zonguldak'ta yaşayan, spor yaşamlarına bu şehirde başlayan ve Üniversitemizin öğrencisi olarak spor bilimi alanında eğitim ve kariyer yapan gençler, milli takımlarımızda başarıdan başarıya koşuyor. Zonguldak ve ZBEÜ, milli takımların güç kaynağı olma hedefinde azimle ilerliyor ve bu da bizlere büyük mutluluk yaşatıyor" dedi.

Rektör Prof. Dr. Çufalı ziyaret sonunda milli sporculara teşekkür belgesi takdim etti. - ZONGULDAK

ZBEÜ öğrencileri milli takımların güç kaynağı olma hedefine başarılarıyla ilerliyor

Zonguldak, Lisans, Rektör, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ZBEÜ öğrencileri milli takımların güç kaynağı olma hedefine başarılarıyla ilerliyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: ZBEÜ öğrencileri milli takımların güç kaynağı olma hedefine başarılarıyla ilerliyor - Son Dakika
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