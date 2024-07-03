ZBEÜ Öğrencisi Doğukan Kilcioğlu Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonası\'nda Gümüş Madalya Kazandı

Spor

ZBEÜ öğrencisi Milli atlet Doğukan Kilcioğlu, Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya sahibi oldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Milli sporcu Doğukan Kilcioğlu, 29-30 Haziran 2024 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 2. olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, BEUN'u her yarışmada başarı ile temsil eden Doğukan Kilcioğlu'nu kutlayarak spor yaşamında ve akademik kariyerinde başarılarının artarak devam etmesini temenni ettiğini belirtti. - ZONGULDAK