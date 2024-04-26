Sakatlığı devam eden Zehra Güneş, bu kez kahvaltıda yedikleriyle adından söz ettirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sakatlığı devam eden Zehra Güneş, bu kez kahvaltıda yedikleriyle adından söz ettirdi

Geniş Video İzle

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı ve Vakıfbank oyuncusu Zehra Güneş, sosyal medyada ''Günaydın'' notuyla yaptığı öğün paylaşımıyla dikkat çekti. Sakatlığı nedeniyle İtalya'daki bir fizik tedavi merkezinde olan Güneş'in paylaşımına, ''Aşırı sağlıklı besleniyor'', ''Böyle doyulur mu?'' gibi yorumlar yapıldı.

26.04.2024 15:51  Güncelleme: 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Vakıfbank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, yine adından söz ettirmeye devam ediyor.

"GÜNAYDIN" PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Son olarak sakatlığı için İtalya'daki bir fizik tedavi merkezine giden Güneş'in tedavisi devam ediyor. Ünlü voleybolcu "Günaydın" notu ile yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Sakatlığı devam eden Zehra Güneş'in sabah kahvaltısı gündem oldu

BİR ÖĞÜNÜNÜ PAYLAŞTI

Bir öğününü paylaşan Güneş'in tabağındakiler ve içeceği dikkat çekti. Zehra Güneş'e sosyal medyada; "Aşırı sağlıklı besleniyor", "Böyle doyulur mu?" gibi yorumlar yapıldı.

Zehra Güneş'in sabah kahvaltısı gündem oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Zehra Güneş, Voleybol, İtalya, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakatlığı devam eden Zehra Güneş, bu kez kahvaltıda yedikleriyle adından söz ettirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
16:55 Beşiktaş’ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı Beşiktaş'ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 17:23:29. #1.13#
SON DAKİKA: Sakatlığı devam eden Zehra Güneş, bu kez kahvaltıda yedikleriyle adından söz ettirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement