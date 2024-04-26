Sakatlığı devam eden Zehra Güneş, bu kez kahvaltıda yedikleriyle adından söz ettirdi

Spor

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Dans eden kadını gizlice kaydetti, tepki gösterenlere yanıtı ise daha skandal

İsrail\'e bir kez daha "One Minute" dedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Vakıfbank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, yine adından söz ettirmeye devam ediyor.

"GÜNAYDIN" PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Son olarak sakatlığı için İtalya'daki bir fizik tedavi merkezine giden Güneş'in tedavisi devam ediyor. Ünlü voleybolcu "Günaydın" notu ile yaptığı paylaşımla gündem oldu.

BİR ÖĞÜNÜNÜ PAYLAŞTI

Bir öğününü paylaşan Güneş'in tabağındakiler ve içeceği dikkat çekti. Zehra Güneş'e sosyal medyada; "Aşırı sağlıklı besleniyor", "Böyle doyulur mu?" gibi yorumlar yapıldı.