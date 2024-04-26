A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Vakıfbank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, yine adından söz ettirmeye devam ediyor.
Son olarak sakatlığı için İtalya'daki bir fizik tedavi merkezine giden Güneş'in tedavisi devam ediyor. Ünlü voleybolcu "Günaydın" notu ile yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Bir öğününü paylaşan Güneş'in tabağındakiler ve içeceği dikkat çekti. Zehra Güneş'e sosyal medyada; "Aşırı sağlıklı besleniyor", "Böyle doyulur mu?" gibi yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Spor › Sakatlığı devam eden Zehra Güneş, bu kez kahvaltıda yedikleriyle adından söz ettirdi - Son Dakika
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